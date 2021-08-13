أمرابط يكشف عن حقيقة عرض الهلال وسبب رحيله عن النصر

اللاعب المغربي يتحدث عن كل شيء بخصوص رحيله عن نادي النصر

تحدث المغربي نور الدين أمرابط، جناح فريق نادي النصر السابق، عن سبب رحيله عن صفوف العالمي، وأيضًا العروض التي تلقاها مؤخرًا، بعد انتهاء عقده مع الفريق الأصفر.

وودع نادي النصر اللاعب المغربي أمس الخميس، في احتفالية نظمتها إدارة النادي مع لاعبي العالمي، من أجل توديع أمرابط الذي أنهى مسيرته مع الفريق.

ما سبب رحيل أمرابط عن نادي النصر؟

وقال أمرابط خلال حديث لبرنامج "صدى الملاعب" عبر قناة "إم بي سي": "أنا حزين بعض الشيء خلال تلك اللحظات، الرغبة كانت بيني وبين النصر، هي البقاء لمدة عام جديد، ولكن لم نصل إلى اتفاق، وبسبب وجود لاعبين كثيرين من المحترفين، وبعد شهرين ونصف لدي عروضًا من قطر والإمارات، ورفضتهم كلهم لأنني كنت أريد الاستمرار مع النصر".

وتابع: "بعدها اتصلت برئيس النادي مسلي آل معمر لمعرفة موقفي، وقال لي أن الوضع صعب لأن هناك عدد كبير من المحترفين، وإن كان هناك مكان شاغر في القائمة، لا نعرف إن كنا نبقي عليك أو نتعاقد مع حارس أجنبي جديد، شكرته على الفرصة والوقت الذي قضيته مع نادي النصر".

وواصل: "لم تكن فكرة استمراري مع النصر لمدة 6 أشهر موجودة، والعقد كان لأبقى لمدة عام، سأعود غدًا إلى هولندا وسنرى ماذا سيحدث".

ما هي خطوة أمرابط المقبلة، ورسالته إلى جمهور النصر؟

وعلق أمرابط على مستقبله بعد رحيله عن النصر، حيث قال: "هناك عدة عروض، ولكني أريد العودة إلى الدوريات الأوروبية، وهناك فرصة كبيرة لذلك".

واستطرد قائلًا: "رسالتي إلى الجماهير بأنني سعيد جدًا بالسنوات الثلاث التي قضيناها، وحققنا العديد من البطولات وكنا نقدر على تحقيق المزيد، سأشتاق للجماهير كثيرًا خاصة الفترة الأخيرة عندما لعبنا في فترة كورونا بدون حضورهم، لم أكن أتمنى أن أغادر النصر بما حدث في الموسم الأخير".

نور الدين أمرابط يكشف سبب مغادرة النصر والكثير من الأمور من خلال لقاء خاص في #صدى_الملاعب#MBC1

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هل تفاوض الهلال مع نور الدين أمرابط، وما هو موقفه من العودة للسعودية؟

اللاعب المغربي قال: "من الصعب أن أنتقل إلى خصم مباشر لنادي النصر، وخطوتي الآن هي الانتقال إلى أوروبا، ومن الممكن فيما بعد العودة مرة أخرى إلى المملكة العربية السعودية، وتجربتي هنا كانت رائعة وأريد تكرارها بعد عام أو آخر".

وأردف: "بعض الأندية السعودية تحدثت مع مدير أعمالي، ولكن من الصعب الانتقال إلى خصم مباشر، سأعود إلى أوروبا الآن ثم أعود إلى السعودية، العمر مجرد رقم، لم يتحدث معي الهلال أبدًا".

"الموسم الأخير لم أظهر بالشكل المطلوب، بسبب كثرة الإصابات، وأيضًا تأثرت بغياب الجماهير، والذي لا يعلمه الجميع أنني لعبت العديد من المباريات وأنا أعاني من الإصابة، لأجل الفريق والجماهير".

ما هي أفضل وأصعب لحظات أمرابط مع النصر، وموقفه من عرض السد القطري؟

اللاعب صاحب الـ34 عامًا قال: "أتمنى أن أشارك في كأس العالم 2022، ومجاورة شقيقي سفيان، وهذا هو السبب في عودتي لأوروبا، بالرغم من وجود عرض كبير جدًا ماديًا من دبي في الوقت الحالي، وانتقالي إلى أوروبا بسبب تفكيري في المستقبل".

وعن أفضل وأصعب لحظات أمرابط مع النصر قال: "الفوز بلقب الدوري في الموسم الأول لي هو أفضل لحظاتي مع النصر، وأصعب لحظة هي خسارتنا في دوري أبطال آسيا على يد السد القطري في ملعبه".

واختتم أمرابط تصريحاته قائلًا: "الإسباني تشافي هيرنانديز كان يريد ضمي للسد وتحدث معي، الحلافي تحدث معي وطلب من الاستمرار وتجاوبت لتلك الرغبة، وانتهت فرصتي للانتقال إلى الفريق القطري".

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