يونايتد السبب؟ عن كارثة أمرابط في مانشستر سنتحدث

تجربة البريميرليج ليست ما كان في الحسبان حتى الآن

قبل عام بالظبط، كان سفيان أمرابط يصول ويجول في أرضية ملعب "المدينة التعليمية" ويلقن سيرجيو بوسكيتس ورفاقه درساً في وسط الميدان، ورفقة بقية أسود الأطلس نجح في تحقيق الإنجاز بالانتصار على إسبانيا وبلوغ ربع نهائي المونديال للمرة الأولى.

كان أمرابط أحد أبرز نجوم كأس العالم قطر 2022، ودخل تلك البطولة بسمعة قوية بسبب العروض القوية في السيري آ رفقة فيورنتينا، ومع المغرب، وكان عند حسن الظن بإثبات أنه بالفعل أحد أفضل لاعبي العالم بدوره كارتكاز دفاعي صاحب مجهود وفير، وقدرات فنية تسمح له ببداية الهجمات وبناءها بالخلف، الأمر الذي أصبح لا غنى عنه بالكرة الحديثة.

توقع الجميع أن يصبح أمرابط مطلباً لكبار القوم في أوروبا عقب المونديال، وكان بالفعل الحديث حاضراً قبله، وبالفعل حاصرت المغربي العروض والاهتمام من أفضل أندية أوروبا، والسعودية حيث صال أخيه نور الدين وجال، ولكن فيورنتينا تمسك بنجمه ورفض التفريط فيه حتى الصيف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جاء انتقال اللاعب لمانشستر يونايتد في صيف 2023 متأخراً بسبب مشاكل الفريق الإنجليزي المادية ورفضه تلبية طلبات الفيولا الاقتصادية، حتى اتفق الطرفان أخيراً على صيغة الإعارة، لينتقل أمرابط أخيراً لفريق يتماشى مع إمكانياته، ويواصل الترقي المنطقي في مسيرته.

ولكن ماذا حدث منذ انتقال اللاعب في نهاية الميركاتو وحتى ديسمبر لتخرج تقارير تشير إلى بحث مانشستر عن لاعب بنفس مركزه في انتقالات يناير؟

لعب أمرابط مع يونايتد 14 مباراة بكل المسابقات، مباراتين فقط لعبهما كاملتين قبل لقاء تشيلسي الأخير الذي لعب في بمركزه وقدم عرضاً طيباً وإن خطف سكوت ماكتوميناي الأضواء، وأربع من تلك المباريات شارك فيها كظهير أيسر ضحية لأفكار إريك تين هاج الغريبة لتعويض النقص في صفوفه، ولكن حتى عندما لعب في مركزه المعتاد لم يقدم المأمول وظهر بشكل باهت والمنتظر من النجم المغربي.

قد يتم تفسير البداية البطيئة لأمرابط بسوء حال الفريق ككل، وتخبط يونايتد في موسم تين هاج الثاني ككل، وبالتالي لاعب جديد في دوري وبلد مختلف سيعاني للتأقلم وإظهار إمكانياته، والدليل أن حتى ميسون ماونت، نجم تشيلسي وإنجلترا المنضم مقابل قرابة 70 مليون يورو، فشل فشل ذريعاً حتى الآن.

"أين كان أمرابط؟" .. طرح هذا السؤال الصحفي أندري ديستاسو في "كالتشيو ميركاتو" عقب هزيمة فيورنتينا أمام بازل بدوري المؤتمر الموسم الماضي، ومن تابع اللاعب السابق لفيرونا برحلته في إيطاليا يعلم أن هذا سؤال منطقي.

عاش متوسط الميدان المغربي رحلة موفقة للغاية في إيطاليا مع فيرونا ثم فيورنتينا، ولكن عابه الاختفاء ضد الكبار، المباريات الكبرى والمهمة يخفت بريقه، عكس الحال مع المنتخب حيث المباريات الكبرى والتألق ضد الكبار كان شعاره في المونديال الأخير، وربما يكون هذا الأمر سبباً في تراجع أندية ارتبطت به كثيراً مثل برشلونة ويوفنتوس وليفربول عن إتمام الصفقة.

لا خلاف على جودة سفيان أمرابط وإمكانياته، ولكن بسن السابعة والعشرين، لا يحتمل اللاعب الإخفاق في تجربته الأولى مع كبار القوم، والفشل في الإعارة مع يونايتد والعودة لفيورنتينا قد تعني تراجع أسهمه في أوروبا، وإن كانت مصائب قوم عند قوم فوائد، فاهتمام الأهلي وكبار دوري روشن حاضر بعد، ولكن يجب أن يكون الهدف الآن هو النجاح في مانشستر، تين هاج أو لا تين هاج، الفشل في البريميرليج سيكون أشبه بختم لا يريده اللاعب في سجله.