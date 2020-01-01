أمرابط يكشف لطبيب المغرب آخر تطورات حالته الصحية

أمرابط يُطمئن طبيب الأسود هاتفيًا على آخر تطورات حالته الصحية

طمأن نجم النصر السعودي، نور الدين أمرابط، طبيب المنتخب المغربي، سعيد الزاكيني، على حالته الصحية، بعد إصابته مؤخرًا بفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي أجراه الزاكيني مع أمرابط، من أجل الاطمئنان على آخر مستجدات إصابته ب"كوفيد 19"، خاصةً وأنه أحد أهم اللاعبين في صفوف المنتخب.

ووفقًا لما أكدته صحيفة "المنتخب" المغربية، فإن اللاعب أكد لطبيب الأسود أنه يتابع علاجه بشكل مستمر، وأنه في حالة صحية جيدة رغم حمله للفيروس، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن معنوياته لاتزال مرتفعة.

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وكان النصر قد أعلن قبل أيام عن إصابة أمرابط بكورونا، في خبر مُفاجيء مثل صدمة كبيرة للكثيرين خاصةً عشاق اللاعب في المغرب والسعودية.

وجاء ذلك الإعلان بعد ظهور نتيجة إيحابية في الفحوصات التي أجراها اللاعب فور عودته من هولندا، التي قضى حجرًا صحياً بها.