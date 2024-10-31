"دخلت التاريخ بالموسيقى" .. أليكس إيوبي يصدر أغنيته الثانية في عالم "الراب"

"الموسيقى استخدام جيد لوقت فراغي"

أصدر النجم النيجيري أليكس إيوبي، لاعب فولهام الحالي ونجم آرسنال السابق، أغنيته الثانية في عالم "الراب"، ليؤكد على رغبته في احتراف الغناء الذي يقضي به أغلب فترات فراغه.

ودخل إيوبي التاريخ عندما أصبح أول لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، يصدر أغنية موسيقية، بينما لا يزال لاعبًا في إحدى فرق البطولة الأعرق والأقوى على مستوى العالم.

وغادر إيوبي (28 عامًا) الصيف قبل الماضي (2023) فريقه السابق إيفرتون بعد أن أمضى أربع سنوات في ميرسيسايد، حيث شارك في 140 مباراة، ومن ثم عاد إلى لندن حيث نشأ من بوابة فولهام، لمتابعة شغفه بالموسيقى.

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وكان إيوبي قد تعاون في أغنيته المنفردة الأولى "لا تطلق النار"، مع مهاجم ميدلسبره السابق تشوبا أكبوم، الذي يلعب حاليًا لأياكس الهولندي، ولاعب منتخب إنجلترا السابق للشباب ميدي إليتو.

وقال إيوبي الذي يستعمل لقب "17" في حياته المهنية بعالم الموسيقى، وهو رقم قميصه في الملاعب، بتصريحات نشرتها شبكة "FootBoom": "كانت الموسيقى دائمًا شغفًا بالنسبة لي ووسيلة للتعبير عن نفسي بعيدًا عن كرة القدم؛ الموسيقى أداة رائعة، وقد استخدمتها دائمًا كطريقة مثمرة لمشاركة ما أشعر به".

وأضاف: "تاريخيًا، لم يخرج أي لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بموسيقى تحمل اسمه ووجهه (يزعم مغني راب مقنع يُدعى ديدي أنه يلعب في الدوري الممتاز)، لكنني أحب أن أكون مختلفًا وأحدث فرقًا".

وتابع إيوبي: "لقد نشأت في نيوهام بمدينة لندن، وآمل أن تكون موسيقاي طريقة لإلهام الشباب، حيث يجب أن يشعروا بأنهم ليسوا مضطرين للتكيف مع مسار عمل واحد فقط. أريد تشجيعهم على تحقيق أحلامهم وتركيزهم على الأشياء الإيجابية".

وختم: "الموسيقى لا تؤثر أبدًا على تركيزي مع كرة القدم التي أمارسها؛ بل تساعدني على الاسترخاء. سأعمل دائمًا بجد وأحاول التحسن في رياضتي، لكن هذا استخدام جيد لوقت فراغي".