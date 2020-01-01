أليسون يتوج بجائزة أفضل برازيلي في أوروبا

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توِّج أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، بجائزة "سامبا جول" لأفضل لاعب برازيلي في قارة أوروبا بعد الإسهامات العظيمة التي قدمها للريدز.

وكان بيكر قد لعب دورًا كبيرًا في تتويج ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا العام الماضي بتصدياته المذهلة، إلى جانب خسارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي.

ولم يتوقف ما قدمه بيكر عند حد الأندية، حيث كان من أهم العوامل في تتويج منتخب البرازيل بكوبا أمريكا، والتي أقيمت على الأراضي البرازيلية في صيف 2019.

صاحب الـ27 عامًا خرج 21 مرة في الموسم الماضي بشباك نظيفة، ولاحقًا قاد ليفربول للتتويج بالسوبر الأوروبي ومؤخرًا بكأس العالم للأندية، ولا ينكر أحد تأثيره الضخم في الأنفيلد بعد سنوات المعاناة مع حراس متواضعين كلوريس كاريوس ومينيوليه.

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وبحسب الموقع الرسمي لليفربول، فإن أليسون قد تحصل على جائزة السامبا نتيجة لتصويت 35.54 % له من إجمالي الأصوات، ثم أتى بعده زميله روبيرتو فيرمينو.

أما المركز الثالث فكان مفاجئًا إلى حد ما، حيث ظفر به تياجو سيلفا، قائد باريس سان جرمان والسيلساو، ثم واصل ليفربول هيمنته على القائمة بوجود فابينهو في المركز الرابع.

الجدير بالذكر أن ليفربول يتربع على عرش صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بفارق قد يصل إلى 17 نقطة مع حامل اللقب، مانشستر سيتي، والذي يحتل المركز الثالث خلف ليستر سيتي.