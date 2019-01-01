أليسون يستعرض عضلاته ويُهدد رقم رينا مع ليفربول

حارس المرمى القادم للريدز هذا الموسم يُثبت أنه يستحق كل يورو دُفع لأجله

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رغم الشعور بالضيق والحسرة لدى الجميع في ليفربول بعدما أجبر الفريق على التنازل عن صدارته للدوري الإنجليزي والتراجع خطوة للخلف، إلا أن حارس المرمى أليسون بيكر لديه ما قد يُسعده أو يُخفف عنه.

حارس المرمى نجح اليوم في الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة الـ17 في الموسم، بعدما انتهى اللقاء المثير ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد بالتعادل السلبي الذي رفع رصيد الريدز إلى 70 نقطة ليقبع في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي صاحب الـ71 نقطة.

ديربي الميرسيسايد الأكثر سلبية في الدوري الإنجليزي

وأصبح أليسون أول حارس مرمى يُحقق هذا الرقم من المباريات بشباك نظيفة في موسمه الأول في البريميرليج منذ بيبي رينا الذي خرج بـ20 مباراة دون أن يتلقى أهداف مع ليفربول أيضًا موسم 205-2006.

وفيما يبقى رقم حارس مرمى ميلان الحالي معرضًا للسقوط أمام التألق الملفت لحارس مرمى روما السابق، يبرز رقم طريف آخر وهو أن عدد المباريات التي نجح أليسون في الحفاظ على نظافة شباكه خلالها أكبر من عدد الأهداف التي دخلت مرماه، إذ لم يتلق سوى 15 هدفًا!