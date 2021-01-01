أليسون: سنقاتل من أجل دوري الأبطال، وهذه هي ميزة كلوب

أليسون بيكر حارس مرمى فريق ليفربول يؤكد أن فريقه سيقدم كل ما لديه من أجل تحقيق الفوز بدوري أبطال أوروبا.

أكد أليسون بيكر نجم حراسة المرمى في فريق ليفربول أن فريقه سيقاتل من أجل تحقيق أهدافه المتبقية في الموسم الجاري.

جاء هذا في تصريحات مع مجلة "فور فور تو"، وتحدث خلالها عن مديره الفني يورجن كلوب، وعن أهم مزايا المدرب الألماني.

وقال أليسون: "الحياة تتمحور حول القتال من أجل أحلامك، ربما تتغير تلك الأحلام قليلًا، لكن سيكون عليك أن تستمر في القتال على ما يجعلك سعيدًا".

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وأضاف: "في كرة القدم تحقيق البطولات هو الهدف الأساسي، الآن أنا أعرف شعور الفوز بدوري أبطال أوروبا، وأريد أن يتكرر ذلك الإحساس".

وأردف: "لا يمكنك أن تعرف ما الذي سيحدث في كرة القدم، وهذا يعد أحد أسباب حب الجميع تقريبًا لتلك الرياضة".

وأكمل تصريحاته: "لسوء حظنا فقدنا أحد أهم نجومنا في أكتوبر وهو فان دايك، الأمر ليس سهلًا على أي فريق، هو المدافع الأفضل في العالم، لكن البدلاء يقدمون أفضل ما لديهم".

وأنهى كلماته عن كلوب: "هو الأفضل في تحفيز لاعبيه، ويجد الكلمات المناسبة دائمًا لتعزيز الثقة بالنفس قبل اللقاءات، أنا متأكد أننا على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافنا".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، وأمامه عشر جولات على النهاية.