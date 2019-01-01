النتائج المباشرة
الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

يوفنتوس يكتسح فروسينوني بثلاثية في ليلة تألق ديبالا ورونالدو

آخر تحديث
التعليقات()
Getty
قطار البيانكونيري يواصل الانتصارات في الكالتشيو ويكتسح فروسينوني

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

حقق فريق يوفنتوس فوزًا كبيرًا على ضيفه فروسينوني بثلاثية مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب أليانز ستاديوم في إطار مباريات الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

افتتح النجم الأرجنتيني باولو ديبالا أهداف المباراة بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة السادسة من عُمر المباراة، وذلك قبل أن يضاعف المدافع الإيطالي المخضرم ليوناردو بونوتشي النتيجة في الدقيقة السابعة عشر، لينتهي الشوط الأول بثنائية دون رد لكتيبة المدرب ماسيمليانو أليجري.

فالفيردي الموظف المثالي | لماذا جدد برشلونة عقد مدربه؟

اختيارات المحررين

في الشوط الثاني نجح فريق السيدة العجوز في إضافة الهدف الثالث عن طريق اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليؤمن النقاط الثلاث لفريقه.

بهذه النتيجة استمر يوفنتوس محلقًا في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 66 نقطة، بينما تجمد رصيد فريق فروسينوني عند 16 نقطة محتلًا بها المركز قبل الأخير.

إغلاق