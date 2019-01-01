يوفنتوس يكتسح فروسينوني بثلاثية في ليلة تألق ديبالا ورونالدو

قطار البيانكونيري يواصل الانتصارات في الكالتشيو ويكتسح فروسينوني

فيسبوك تويتر محمد عماد

حقق فريق يوفنتوس فوزًا كبيرًا على ضيفه فروسينوني بثلاثية مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب أليانز ستاديوم في إطار مباريات الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

افتتح النجم الأرجنتيني باولو ديبالا أهداف المباراة بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة السادسة من عُمر المباراة، وذلك قبل أن يضاعف المدافع الإيطالي المخضرم ليوناردو بونوتشي النتيجة في الدقيقة السابعة عشر، لينتهي الشوط الأول بثنائية دون رد لكتيبة المدرب ماسيمليانو أليجري.

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في الشوط الثاني نجح فريق السيدة العجوز في إضافة الهدف الثالث عن طريق اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليؤمن النقاط الثلاث لفريقه.

بهذه النتيجة استمر يوفنتوس محلقًا في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 66 نقطة، بينما تجمد رصيد فريق فروسينوني عند 16 نقطة محتلًا بها المركز قبل الأخير.