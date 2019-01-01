أليجري يصر على صحة قراره بعدم البدء بكين أمام إمبولي

يوفنتوس حقق الفوز بفضل ابن الـ19 عامًا

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أصر أليجري على صحة قراره بشأن إجلاس مويس كين على مقاعد بدلاء يوفنتوس في مواجهة إمبولي.

وحقق يوفنتوس الفوز على إمبولي بصعوبة بفضل هدف المهاجم الشاب، عقب دقائق من نزوله.

ويغيب رونالدو بسبب الإصابة عن صفوف يوفنتوس، وقد لا يلحق بمواجهة أياكس الهولندي بدوري الأبطال.

وقال أليجري عقب نهاية اللقاء: "إذا كان لديك الطموح في التدريبات مع يوفنتوس وتلعب مع هولاء الأبطال، الفارق يكون في العقلية وما تحتاجه لتكون محترف طوال الوقت، وأن تعمل بجد وتتطور كل يوم، كين يمتلك الخصائص والجودة ليكون لاعب رائع، لكن هناك العديد من اللاعبين الذين فقدوا طريقهم سابقًا".

وعن سبب عدم البدء بديبالا وإشراك بينتانكور بدلاً من إدخال كين: "لأن تسجيل هدفين لإيطاليا يضع عليك التركيز، لديه طاقة فنية وذهنية، وكذلك عاد من التوقف الدولي، لدينا لاعبين مُرهقين من التوقف الدولي ولابد من تقاسم تلك الظروف".

3⃣ أهداف في آخر 3⃣ مباريات له مع النادي والمنتخب 🇮🇹



أنه فقط ابن الـ19 عامًا 👀



مويس كين يهدي يوفنتوس الثلاث نقاط ⭐️ pic.twitter.com/c9wry4JIso — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 30, 2019

وواصل عن سبب غياب ديبالا: "لقد تعرض لإصابة طفيفة في التوقف الدولي، ثم شعر بمشكلة عضلية أثناء الإحماء، لذلك فضلنا عدم المخاطرة به".

وعزز يوفنتوس صدارته للدوري الإيطالي قبل 9 جولات ليرفع الفارق إلى 18 نقطة مع نابولي الذي يلاقي روما غدًا.