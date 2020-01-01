أليجري يُشيد برونالدو ويتحدث عن توقعاته لدوري أبطال أوروبا

لا يوجد فريق مثل ريال مدريد..

أشاد ماسيميليانو أليجري، المدير الفني السابق ليوفنتوس، بالأسطورة كريستيانو رونالدو، واعتبر أن الدون لديه قوة عقلية لا تُصدق هي سبب كل ما حققه في مسيرته.

أليجري أشرف على تدريب رونالدو في العام الماضي، عندما قاد اليوفي حينها للتتويج بلقب الدوري الإيطالي فقط مع خسارته لكوبا إيطاليا ودوري أبطال أوروبا، مما كان سببًا في نهاية فترته بالبيانكونيري بعد 5 سنوات من النجاحات الكبيرة.

المدرب الإيطالي في تصريحات إعلامية قال عن لاعبه السابق "مستوى عقلية رونالدو هو شيء لا يُصدق، لقد فاز بخمس كرات ذهبية ولديه الكثير من المال، لكن دائمًا ما يحدد أهداف لكل عام جديد.".

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كما أضاف "للفوز عليك أن تكون قادرًا على التضحية والعمل، ومع ذلك فإن رونالدو بمفرده ليس أقوى من يوفنتوس.".

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كما تطرق أليجري للحديث حول دوري أبطال أوروبا وتجربته مع يوفنتوس، عندما قاد السيدة العجوز لبلوغ النهائي مرتين قبل أن يخسرهما على يد برشلونة في 2015 وريال مدريد في 2017.

"أنت بحاجة إلى الحظ للفوز بدوري أبطال أوروبا وكذلك ينبغي عليك أن تضع حجر الأساس من أجل الوصول إلى القمة في اللحظات الهامة."

وأتم "هذا الموسم لا يوجد فريق مفضل للقب، لا يوجد فريق مثل ريال مدريد منذ ثلاثة أعوام مثلًا.".

يذكر أن أليجري منذ أن ترك يوفنتوس وقد ارتبط اسمه بتولي القيادة الفنية للعديد من الفرق الأوروبية الكبيرة، وقد تحدث عن هذا الأمر وقال أنه ينتظر يونيو المقبل للوقوف على الخطوة المقبلة في مسيرته التدريبية.