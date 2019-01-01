أليجري على رأس الترشيحات لخلافة سولشاير في مانشستر يونايتد

تقارير صحفية إيطالية تؤكد أن ماسيمليانو أليجري المدير الفني السابق ليوفنتوس هو مدرب مانشستر يونايتد المقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن وجود رغبة لدى إدارة مانشستر يونايتد في الحصول على خدمات ماسيمليانو أليجري المدير الفني السابق ليوفنتوس في الإدارة الفنية لفريقهم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" والتي أكدت أن أليجري في الوقت الحالي هو المرشح الأول ليحل محل النرويجي أولي جونر سولشاير.

ويعاني مانشستر يونايتد من البداية الأسوأ له خلال ٣٠ عام في الدوري الإنجليزي هذا الموسم تحت قيادة اللاعب السابق للفريق في جيله الذهبي.

مانشستر يونايتد يرد على مطالب بوجبا

ويعد أليجري متفرغًا في الوقت الحالي أيضًا بعدما رحل عن تدريب يوفنتوس في الصيف الماضي ليحل ماوريزيو ساري محله في قيادة البيانكونيري.

وذكرت الصحيفة أن عدة أسماء تم ترشيحها بجوار أليجري في الوقت الحالي يعد هو الأنسب بينهم، ومن ضمنهم الأرجنتيني ماوريزيو بوتشيتينو.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد كان قد تعرض بالأمس للخسارة بهدف نظيف أمام نظيره نيوكاسل ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.