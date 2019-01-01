الانتقالات
كأس إيطاليا

أليجري: رونالدو قد يحصل على راحة وإصابة بونوتشي ليست خطيرة

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
مواجهة صعبة ليوفنتوس أمام أتلانتا في كأس إيطاليا قد تشهد غياب كريستيانو رونالدو وظهور وافد جديد
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أكد ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس، إمكانية حصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على راحة هذا الأسبوع.

يوفنتوس يستعد لمواجهة أتلانتا خارج ملعبه غداً الأربعاء، في إطار الدور ربع النهائي من كأس إيطاليا.

ميسي: ابني تياجو ينتقدني

وقال أليجري عن إمكانية ظهور رونالدو:"سأتحدث معه اليوم، يتمتع بعام ممتاز وكان أسبوعاً هاماً له، لذلك قد يحصل على راحة".

اختيارات المحررين

التشكيل المحتمل:"ربما نرى خضيرة وبيانيتش في اللقاء، ماندجوكيتش قد يلعب أيضاً، إصابة بونوتشي أقل خطورة مما توقعنا لكنه لن يلعب هو وكوادرادو وبارزالي".

وأضاف:"تشيزني سيكون هو الحارس وبيرين سيلعب ضد بارما".

قدوم مارتن كاسيرس:"سيساعدنا على حل بعض التفاصيل الصغيرة وربما نراه غدًا".

دوري أبطال أوروبا:"نحن لسنا الفريق الأقرب بشكل حاسم للفوز بالبطولة، ولكنها هدفاً لنا، سنلعب بشكل جيد ونحتاج أيضاً لبعض الحظ".

رسميًا | مهدي بن عطية يُغادر يوفنتوس للدحيل القطري

مستوى باولو ديبالا:"حظى بالعديد من الفرص الأحد الماضي ببعض الكرات من كانسيلو، وهو يساعدنا كثيراً من الناحية الدفاعية".

وفي نهاية حديثه أكد أليجري على صعوبة مواجهة أتلانتا، خاصة بعد عودتهم في مواجهة روما الأخيرة بالدوري، وتوقع تعرض فريقه للعديد من الضغوط.

الموضوع التالي:
ممفيس ديباي يتمنى اللعب لتشيلسي ومانشستر سيتي
الموضوع التالي:
حسن الهيدوس : مواجهة الإمارات الأصعب في كأس آسيا وهدفنا مواصلة المشوار
الموضوع التالي:
ساني: المقارنة مع جيجز؟ مستحيل
الموضوع التالي:
رودريجيز يتوجه لإسبانيا للتوقيع مع ريال بيتيس
الموضوع التالي:
ميدو: أوباما يستحق التواجد في منتخب مصر وعواد لن يرحل لبيراميدز
إغلاق