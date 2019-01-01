أليجري: أياكس يستحق العبور لنصف النهائي

مدرب يوفنتوس يعترف بأحقية خصمه في العبور لنصف النهائي

فيسبوك تويتر محمد عماد

اعترف ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس بأحقية خصمه أياكس أمستردام في العبور لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا وذلك بعد أن فاز الأخير على البيانكونيري في عُقر داره بثنائية مقابل هدف في إياب ربع النهائي في المباراة التي استضافها ملعب أليانز ستاديوم.

وكان الفريق الهولندي قد تعادل في مباراة الذهاب بملعب يوهان كرويف أرينا بهدفٍ لكل فريق، ليتأهل بمجموع نتيجتي الذهاب والإياب لقبل النهائي.

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وعن خسارة يوفنتوس تحدث أليجري بعد المباراة وقال: "كرة القدم قاسية، لقد استقبلنا هدفًا لم يتوقعه أحد، كنا مشتتين في الشوط الثاني ولعبنا بحذر مبالغ فيه وكان علينا أن ننتهج أسلوبًا مختلفًا".

كما أضاف المدرب الإيطالي: "أياكس يستحق التأهل لنصف النهائي بكل تأكيد".

أما عن مستقبله مع فريق السيدة العجوز فقال: "لقد أخبرت الفريق برغبتي في البقاء، سنجتمع قريبًا وسنرى ما الذي سيحدث".

يذكر أن المرة الأخيرة التي توج فيها يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا كانت عام 1996.