رسمياً | الأغلى في الدوري الألماني - بايرن ميونيخ يضم لوكاس هيرنانديز

ثاني أغلى مدافع في العالم

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني ضم المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز من صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني، على أن ينضم للفريق بدءًا من الموسم المقبل.

وانضم الدولي الفرنسي مقابل 80 مليون يورو ليصبح أغلى تعاقد في تاريخ بايرن ميونيخ والدوري الألماني، وهي الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

ليكسر الرقم المسجل باسم مواطنه الفرنسي كورنتين توليسو، بقيمة 42 مليون يورو لصفوف البافاري.

وسيمتد عقد بطل العالم مع الديوك الفرنسية حتى صيف 2024.

وعلق المدير الرياضي حسن صالحميدتيش على انتقال الظهير الأيسر الشاب: "أنا سعيد للغاية للقدرة على التوقيع مع واحد من أفضل المدافعين الشباب في العالم وبطل العالم، لوكاس يستطيع اللعب في مركز قلب الدفاع والظهير الأيسر".

وتابع: "بالإضافة إلى أنه سيكمل عادات النادي مع اللاعبين الفرنسيين ويقوي الفريق".

فيما أبدى اللاعب سعادته على الانتقال: "اليوم هو الأهم في مسيرتي الكروية، بايرن ميونيخ واحد من أفضل الأندية في أوروبا والعالم، وأنا فخور بالدفاع عن ألوانه في المستقبل، وأشكر أتلتيكو مدريد، الإدارة والمدربين وزملائي والجماهير على 12 عامًا رائعة".

واختتم اللاعب: "أتلتيكو سيظل دائماً جزءًا مني، وأنا سعيد لأن تكون خطوتي المقبلة في بايرن".

ويغيب اللاعب عن ما تبقى من الموسم بسبب الإصابة، أكد طبيب النادي الألماني، أن اللاعب سيخضع لعملية جراحية قائلاً: "أنه يعاني من تضرر في الرباط الداخلي للركبة اليمنى، لابد أن يخضع للجراحة، وبخبرتي سيكون متاحًا مع بداية الدوري الألماني الموسم المقبل".

وأصبح الفرنسي البالغ 23 عامًا ثاني أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم، بعد الهولندي فيرجيل فان دايك المنتقل لصفوف ليفربول الإنجليزي يناير 2018، مقابل 84.5 مليون يورو.