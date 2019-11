ألمانيا وأيرلندا الشمالية: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة منتخب ألمانيا ضد آيرلندا الشمالية في الجولة الختامية من تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020

ألمانيا 0 × 1 أيرلندا الشمالية

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

الهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليسري ابعدها الدفاع الألماني على حدود المنطقة يتلقاها مايكل سميث بتسديد صاروخية على يمين الحارس تير شتيجين

6’ جوووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الأول لمنتخب أيرلندا الشمالية عن طريق مايكل سميث

5’ عرضية أرضية من لوكاس كلوسترمان من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع من قلب المنطقة ومرت بدون خطورة

4’ تمريرة من الجهة اليمنى عن طريق جوندوجان فى إتجاه جوليان براندت داخل يسار المنطقة لكنه فشل فى استلام الكرة لتتحول إلى رمية تماس

3’ تمريرات فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي المنتخب الألماني

2’ ضغط متقدم من لاعبي المنتخب الألماني لمحاولة البحث عن هدف التقدم

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

أيرلندا الشمالية: يبدأ المدرب مايكل اونيل بطريقة (3/5/2) وتضم كلًا من بيلي بيكوك فاريل / باتريك ماكنير / كرايج كاثكارت / توم فلاناجان / مايكل سميث / كوري إيفانز / ستيفين ديفيز / جورج سافيلي / شين فيرجسون / جوردان تومسون / جوش ميجينز

البدلاء / سيباستيان رودي / نيكو شولز / نيكلاس شتارك / نديم أميري / مانويل نوير / بيرند لينو / ماتياس جينتر / روبين كوش / تيمو فيرنر / سيردار

ألمانيا: يبدأ المدرب يواكيم لوف بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من تير شتيجين / لوكاس كلوسترمان / إيمري تشان / جوناثان تاه / جوناس هيكتور / توني كروس / جوشوا كيميش / ليون جوريتزكا / إيلكاي جوندوجان / جوليان براندت / سيرج جنابري

تشكيل الفريقين:

المباراة ستكون هامة للمدرب يواخيم لوف الذي يعمل على الإحلال والتجديد داخل المنتخب الألماني، فستكون مباراة مناسبة من أجل تجريب عدد من اللاعبين الشباب الذي يعكف أن يستغلهم في المرحلة المقبلة من مستقبل ألمانيا.

وسيدخل منتخب أيرلندا المباراة وعينه على تحقيق الانتصار بهدف ضمان المشاركة في الملحق المؤهل لليورو، وإن كانت فرصه بالفعل كبيرة في التواجد به، ولكنه لن يسمح بأن يعكر المانشافت صفو أحلامه وطموحاته بمعانقة المجد الأوروبي.

في الوقت نفسه، فإن ألمانيا تستعد لخوض مباراة ستكون تحصيل حاصل، عندما تُلاقي منتخب أيرلندا الشمالية يوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2019، الموافق 22 ربيع الأول هجريًا، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

واستغل المنتخب الألماني فشل منتخب أيرلندا الشمالية في تحقيق انتصار على هولندا، ليضمن أيضًا المنتخب الهولندي المشاركة في اليورو لتفوقه في المواجهات المباشرة.

أخيرًا، حسم منتخب ألمانيا مشاركته في كأس الأمم الأوروبية 2020 بعدما حقق نصرًا كبيرًا على منتخب بيلاروسيا بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب بوروسيا بارك ضمن الجولة قبل الأخيرة من التصفيات.



أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ألمانيا ضد أيرلندا الشمالية في الجولة الختامية من تصفيات كأس الأمم الأوروبية، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./