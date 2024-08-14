"ألفارو موراتا بريء من تهمة الخيانة" .. شهادة الزوجة وعاملة المنزل تكشف سر "الطلاق"

نهاية قصة الحب بين ألفارو موراتا وزوجته بـ"الانفصال"..

بعد زواج دام 8 سنوات وأسفر عن 4 أطفال.. قرر قائد منتخب إسبانيا ألفارو موراتا، "الانفصال" عن سيدة الأعمال الإيطالية أليتشي كامبيلو؛ وسط شائعات عديدة بخصوص هذا الأمر.

إحدى هذه الشائعات؛ هي قيام موراتا بـ"خيانة" كامبيلو، والذي تزوج منها عام 2016، عندما كان لاعبًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي.

وفي هذا السياق.. قررت موظفة منزل الزوجين السابقين، الخروج عن صمتها أخيرًا بـ"موافقتيهما"؛ حيث كشفت في تصريحات مع برنامج "TarderAR"، عن سبب الانفصال.

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الموظفة أشارت إلى أن "الخلافات" بين موراتا وأليتشي، بدأت منذ عام ونصف تقريبًا؛ حيث ظل الثنائي يقاتل من أجل الحفاظ على هذا الزواج؛ إلا أن الأزمة كانت تكبر كل يوم.

ونفت الموظفة أن يكون الانفصال بسبب "الخيانة"، مؤكدة على أن كامبيلو كانت تعاني من التأقلم لـ"العيش" في إسبانيا، مع ألفارو موراتا؛ خاصة في ظل ابتعادها عن أسرتها.

وأضافت: "أليتشي كامبيلو تشعر بالحب والمودة تجاه إسبانيا؛ ولكنها لم تستطع العيش في البلاد.. لقد ناضلت من أجل ذلك، وهو ما كلفها الكثير في حياتها".

ومن ناحيتها.. أعلنت كامبيلو وبنفسها هذه المرة، عن السر وراء الانفصال عن قائد منتخب إسبانيا؛ على الرغم من قصة الحب الكبيرة التي جمعتهما لسنواتٍ عديدة، وذلك من خلال تصريحات نقلتها على لسانها الصحفية إيزابيل راباجو عبر برنامج "Vamos a ver".

كامبيلو اعترفت أنها عانت من "اكتئاب ما بعد الولادة"؛ حيث أثر عليها الانتقال من بلد إلى آخر مع هؤلاء الأطفال، وشعرت بعدم الاستقرار في حياتها، نافية شائعات "الخيانة" تمامًا.

وشددت على أنها كانت غير ناضجة هي وموراتا، حيث لم يستطعا التعامل مع هذه التغيرات في حياتيهما؛ ليتفقا في النهاية على وضع حد للزواج، والانفصال بشكل رسمي.

جدير بالذكر أن ألفارو موراتا عاد إلى إيطاليا مجددًا، في صيف العام الحالي؛ عندما انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني.