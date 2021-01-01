تشكيل الأسبوع فيفا 21: جريزمان ونافاس الأعلى تقييمًا واختفاء للدوري الإنجليزي
نشرت شركة EA Sports المنتجة للعبة FIFA الشهيرة، تشكيلة الأسبوع، بداية من اليوم الأربعاء ولمدة أسبوع.
وشهد تشكيل الأسبوع 16 في لعبة ألتميت تيم، وجود عدد من اللاعبين المميزين، بعد مستوياتهم الأسبوع المنصرم، وعلى رأسهم أنطوني جريزمان لاعب برشلونة، وأشرف حكيمي لاعب إنتر، ويوسف النصيري لاعب إشبيلية.
وتعد بطاقة جريزمان، وكيلور نافاس حارس باريس سان جيرمان، هما الأعلى هذ الأسبوع بتقييم 89، وخلفهم تأتي بطاقة ممفيس ديباي لاعب ليون الفرنسي بتقييم 87، ثم باريخو لاعب فياريال.
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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنستعرض معًا التشكيلة الكاملة لفريق الأسبوع الـ 16 من لعبة FIFA21.
ما هو تشكيل الأسبوع الـ 16 في لعبة فيفا 21؟
كالعادة يضم التشكيل المثالي للأسبوع 23 لاعبًا، ولم يتواجد به هذا الأسبوع أي لاعب من الدوري الإنجليزي.
💪🤘🤙: Just a couple of the celebrations of choice from the standout players in the week that was. #TOTW16, now available in #FIFA21. #FUT pic.twitter.com/JU0Nul9kX0— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) January 13, 2021
وموضح في الجدول التالي، لاعبي الأسبوع الـ 16 لفيفا21:
|اللاعب
|الفريق
|المركز
|تقييم البطاقة
|نافاس
|باريس سان جيرمان
|GK
|89
|جريزمان
|برشلونة
|LW
|89
|ديباي
|ليون
|CF
|87
|باريخو
|فياريال
|CM
|87
|فولاند
|موناكو
|ST
|86
|رويس
|بوروسيا دورتموند
|CAM
|86
|أشرف حكيمي
|إنتر
|RM
|86
|هينتيرجير
|آينتراخت فرانكفورت
|CB
|85
|جايا
|فالنسيا
|LB
|85
|زاهافي
|آيندهوفن
|ST
|84
|دانيلو
|يوفنتوس
|RB
|82
|يونس بلهندة
|جلطة سراي
|CM
|82
|يوسف النصيري
|إشبيلية
|ST
|82
|أوديرو
|سامبدوريا
|GK
|81
|رومان توماس
|أنجيه
|CB
|81
|أمين حارث
|شالكة
|LM
|81
|هوفمان
|بوروسيا مونشنجلادباخ
|LW
|81
|مهدي طارمي
|بورتو
|ST
|81
|سايل لارين
|بيشكتاش
|RM
|79
|راين كينت
|رينجرز
|LF
|79
|بول أونواتشو
|جنك
|ST
|79
|ماركو هيلر
|1860 ميونخ
|GK
|76
|دومنيك تومسون
|سويندون تاون
|LB
|71
متى تتوفر تشكيلة الأسبوع الـ 16 في لعبة فيفا 21؟
من المنتظر أن يبدأ وجود بطاقات لاعبي الأسبوع الـ 16 في اللعبة، بداية من مساء الأربعاء 13 يناير 2021 الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ولفترة محدودة.
وقد يحالفك الحظ ويظهر لك أحد اللاعبين، إما عن طريق شراء الحزم من المتجر، أو الفوز بها ضمن جوائز division rivals، و fut companion، و squad battles أو عن طريق تحديات بناء التشكيلات.