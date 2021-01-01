FIFA 21

تشكيل الأسبوع فيفا 21: جريزمان ونافاس الأعلى تقييمًا واختفاء للدوري الإنجليزي

كتب | بلال محمد
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Antoine Griezmann, Barcelona, La Liga 2020-21
Getty
تعرف على التشكيلة المثالية للأسبوع 16 في ألتميت تيم للعبة فيفا 21، وموعد صدور البطاقات.

نشرت شركة EA Sports المنتجة للعبة FIFA الشهيرة، تشكيلة الأسبوع، بداية من اليوم الأربعاء ولمدة أسبوع.

وشهد تشكيل الأسبوع 16 في لعبة ألتميت تيم، وجود عدد من اللاعبين المميزين، بعد مستوياتهم الأسبوع المنصرم، وعلى رأسهم أنطوني جريزمان لاعب برشلونة، وأشرف حكيمي لاعب إنتر، ويوسف النصيري لاعب إشبيلية.

وتعد بطاقة جريزمان، وكيلور نافاس حارس باريس سان جيرمان، هما الأعلى هذ الأسبوع بتقييم 89، وخلفهم تأتي بطاقة ممفيس ديباي لاعب ليون الفرنسي بتقييم 87، ثم باريخو لاعب فياريال.

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    وفي التقرير التالي من موقع جول، سنستعرض معًا التشكيلة الكاملة لفريق الأسبوع الـ 16 من لعبة FIFA21.

    ما هو تشكيل الأسبوع الـ 16 في لعبة فيفا 21؟

    كالعادة يضم التشكيل المثالي للأسبوع 23 لاعبًا، ولم يتواجد به هذا الأسبوع أي لاعب من الدوري الإنجليزي.

     وموضح في الجدول التالي، لاعبي الأسبوع الـ 16 لفيفا21:

    اللاعب الفريق المركز تقييم البطاقة
    نافاس باريس سان جيرمان GK 89
    جريزمان برشلونة LW 89
    ديباي ليون CF 87
    باريخو فياريال CM 87
    فولاند موناكو ST 86
    رويس بوروسيا دورتموند CAM 86
    أشرف حكيمي إنتر RM 86
    هينتيرجير آينتراخت فرانكفورت CB 85
    جايا فالنسيا LB 85
    زاهافي آيندهوفن ST 84
    دانيلو يوفنتوس RB 82
    يونس بلهندة جلطة سراي CM 82
    يوسف النصيري إشبيلية ST 82
    أوديرو سامبدوريا GK 81
    رومان توماس أنجيه  CB 81
    أمين حارث شالكة  LM 81
    هوفمان بوروسيا مونشنجلادباخ LW 81
    مهدي طارمي بورتو ST 81
    سايل لارين بيشكتاش RM 79
    راين كينت رينجرز LF 79
    بول أونواتشو جنك ST 79
    ماركو هيلر 1860 ميونخ GK 76
    دومنيك تومسون سويندون تاون LB 71

    متى تتوفر تشكيلة الأسبوع الـ 16 في لعبة فيفا 21؟

    من المنتظر أن يبدأ وجود بطاقات لاعبي الأسبوع الـ 16 في اللعبة، بداية من مساء الأربعاء 13 يناير 2021 الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ولفترة محدودة.

    وقد يحالفك الحظ ويظهر لك أحد اللاعبين، إما عن طريق شراء الحزم من المتجر، أو الفوز بها ضمن جوائز division rivals، و fut companion، و squad battles أو عن طريق تحديات بناء التشكيلات.

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