FIFA 21

تشكيل الأسبوع فيفا 21: بنزيما الأعلى تقييمًا وتواجد على استحياء للدوري الإنجليزي

بلال محمد
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Benzema Real Madrid Atalanta 2021
Getty
تعرف على التشكيلة المثالية للأسبوع 26 في ألتميت تيم للعبة فيفا 21، وموعد صدور البطاقات.

نشرت شركة EA Sports المنتجة للعبة FIFA الشهيرة، تشكيلة الأسبوع، بداية من اليوم الأربعاء ولمدة أسبوع.

وشهد تشكيل الأسبوع 26 في لعبة ألتميت تيم، وجود عدد من اللاعبين المميزين، بعد مستوياتهم الأسبوع المنصرم، وعلى رأسهم كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، وسيرج جنابري لاعب بايرن ميونخ، وياسين بونو حارس مرمى إشبيلية.

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وتعد بطاقة بنزيما هي الأعلى تقييمًا هذا الأسبوع بطاقة 93، ثم بطاقة جنابري بطاقة 87 ، ويأتي بعدهم الثلاثي ماركينوس، أندريه سيلفا، وميرتنز بطاقة 86.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنستعرض معًا التشكيلة الكاملة لفريق الأسبوع الـ 26 من لعبة FIFA21.

ما هو تشكيل الأسبوع الـ 26 في لعبة فيفا 21؟

كالعادة يضم التشكيل المثالي للأسبوع 23 لاعبًا.

 وموضح في الجدول التالي، لاعبي الأسبوع الـ 26 لفيفا21:

اللاعب الفريق المركز تقييم البطاقة
بنزيما ريال مدريد ST 93
جنابري بايرن ميونخ LM 87
ماركينوس باريس سان جيرمان CB 86
دريس ميرتينز نابولي ST 86
أندريا سيلفا آينتراخت فرانكفورت ST 86
نبيل فقير ريال بيتيس CAM 85
لايبولد هامبورج LM 84
هاكان تشالهان أوغلو ميلان CAM 84
ياسين بونو إشبيلية GK 84
باتريك بامفورد ليدز يونايتد ST 84
جوناثان كلوس نيس RWB 83
جونتر فرايبورج LB 82
تراوسورد برايتون CAM 82
مالينوفسكي أتالانتا RM 82
رومو كروز آزول CM 81
ديست برشلونة RWB 81
زويت سبيزيا GK 81
مارتن تيرير رين ST 81
مونتيبو بينيفنتو GK 79
كوباياشي كاواساكي RW 79
تشاواميني موناكو CDM 78
بيكهارت ليجيا وارسو ST 76
بوتكامير ميبن CB 75

متى تتوفر تشكيلة الأسبوع الـ 26 في لعبة فيفا 21؟

من المنتظر أن يبدأ وجود بطاقات لاعبي الأسبوع الـ 26 في اللعبة، بداية من مساء الأربعاء 24 مارس 2021 الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ولفترة محدودة.

وقد يحالفك الحظ ويظهر لك أحد اللاعبين، إما عن طريق شراء الحزم من المتجر، أو الفوز بها ضمن جوائز division rivals، و fut companion، و squad battles أو عن طريق تحديات بناء التشكيلات.

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