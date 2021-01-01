بيدري يحلم باستمرار ميسي مع برشلونة ويؤكد: لم أصدق أنني بجواره!

اللعب بجواره أمر سهل..

أعرب بيدري رودريجيز، لاعب برشلونة، عن آماله في استمرار ليونيل ميسي في البرسا لمدة طويلة حتى يتمكن من اللعب بجواره لأطول فترة ممكنة.

وكان بيدري قد وصل إلى برشلونة الصيف الماضي قادمًا من لاس بالماس، وسرعان ما نجح في إثبات نفسه رغم أنه يبلغ من العمر 17 عامًا فقط.

ثنائية ميسي وبيدري كانت ناجحة للغاية حتى الآن، حيث ظهر التجانس والتفاهم بينهما بصورة واضحة لدرجة تشبيه اللاعب الشباب بإنييستا المستقبلي.

بدوره، تحدث بيدري للصحافة عن اللعب رفقة ميسي بقوله "في اليوم الأول الذي رأيت فيه ميسي، كذّبت عيني!".

كما أضاف "عندما كنت بجوار ميسي، شعرت أنني في حالة صدمة كبيرة لرؤيته، كان الأمر أشبه بمشاهدة التلفزيون أو لعب ألعاب الفيديو، لم أصدق ذلك تقريبًا".

وواصل بيدري بقوله "اللعب مع ميسي سهل لأنك عندما تعطيه الكرة تعرف أن الأمور ستنجح وتسير، وهذا ما أحاول فعله، أعطيه الكرة في أفضل المواقع حتى نجني أكبر فائدة ممكنة".

وأتم "أتمنى أن أكون قريبًا منه لعدة سنوات، سيكون من الرائع أن أستمر باللعب مع ميسي وتعلم الأشياء بجانبه".

الجدير بالذكر أن قضية تجديد ميسي من المفترض أن تحسم خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعدما قدّم جوان لابورتا، الرئيس الجديد لبرشلونة، عرضه الأول للبرغوث من أجل التجديد.