برشلونة يعود لخيار فيربو لخلافة ألبا

ما هي خطة برشلونة لجلب بديل لألبا؟

عاد نادي برشلونة الإسباني لمطارد جونيور فيربو، لاعب ريال بيتيس، لتأمين الجهة اليسرى بعد جوردي ألبا.

برشلونة تعاقد مع أنطوان جريزمان وفرينكي دي يونج خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ برشلونة كان قد تخلى عن فكرة ضم صاحب الـ 22 عامًا بسبب طلبات بيتيس المالية ورفضهم عرضًا مقابل 30 مليون يورو.

وأوضحت أنّ النادي الكتالوني عاد لتقديم عرض آخر بدفع مبلغ 25 مليون يورو بجانب خوان ميراندا.

ورفض البلوجرانا التعاقد مع فيليبي لويس بعد انتهاء عقد الأخير مع أتلتيكو مدريد مفضلًا ضم لاعب شاب ليكون مستقبل الفريق.

وكان ريال مدريد قد حاول التعاقد مع اللاعب ذو الأصول الدومينيكانية ولكن المفاوضات لم تسر بالطريقة المطلوبة ليضم الملكي فيرلاند ميندي من ليون الفرنسي.