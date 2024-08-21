مدرب بيرشكوت يكشف دور "أجانب" الدوري السعودي في احتراف فيصل الغامدي ومروان الصحفي

اللاعبان سافرا إلى بلجيكا بالفعل

أكد ديرك كاوت المدير الفني لفريق بيرشكوت البلجيكي إعجابه بقدرات ثنائي الاتحاد، فيصل الغامدي ومروان الصحفي، ورغبته في ضمهما لفريقه، كما أبرز دور أجانب دوري روشن السعودي في ضمهما.

الثنائي السعودي الشاب متواجد في بلجيكا بالفعل حيث يُنتظر إنهاء إجراءات انتقالهما رسميًا للفريق البلجيكي بالإعارة لموسم واحد، وقد أكد المدرب الهولندي أنه اختارهما من بين مجموعة من اللاعبين السعوديين المتاحين للاحتراف في أوروبا.

وأضاف في حواره مع قناة العربية السعودية "سنحت لنا فرصة متابعة اللاعبين الشباب السعوديين لاختيار بعضهم للعب معنا، وقد اخترنا الغامدي والصحفي من مجموعة من اللاعبين لتمزيهما، وقد سألنا عنهما بعض اللاعبين الأوروبيين وأشادوا بهما وكانت الآراء إيجابية للغاية".

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"تحدثت مع اللاعبين عبر تطبيق "زووم" قبل وصولهما بلجيكا وشرحت لهما خطط النادي وما نخططه لهما، لديهما حماس كبير وقد رأيتهما بعد وصولهما والسعادة تملأهما، أتمنى أن تنتهي الإجراءات الرسمية قريبًا لنتمكن من الاعتماد عليهما".

وأتم "نحن نؤمن بفيصل ومروان لكن علينا ألا ننسى أنهما قادمان من أجواء مختلفة وبلاد مختلفة وظروف مختلفة، لكن مع هذا لدينا خطة لتجهيزهما وجعلهما قادران على اللعب في أسرع وقت ممكن، نحن نؤمن أنهما جيدين حقًا وقادرين على صناعة الفارق لصالحنا".

يُشار إلى أن لؤي مشعبي رئيس نادي الاتحاد أوضح أن سفر اللاعبين إلى بلجيكا قبل توقيع العقود جاء لمنحهما الوقت والفرصة للتأقلم والانسجام قبل بدء التجربة رسميًا.