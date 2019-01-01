أكرم عفيف يعتذر لجماهير السد ويُطالب بالاحترافية

المباراة حسمها الدحيل بنتيجة 4\1 بحضور غفير تقدمهم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قدم اللاعب الدولي القطري أكرم عفيف رسالة اعتذار إلى جماهير السد القطري عقب خسارة فريقه لقب كأس الأمير أمام نادي الدحيل في المباراة التي جمعت الفريقين أمس.

وقال عفيف عبر حساب الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه لا يُجيد المجاملة ولا تحسين الصورة ولكن حكم المباراة لم يكن على قدر الحدث، قبل أن يعود اللاعب ويسمح منشوره.

وشهدت المباراة إشهار حكم المباراة اربع بطاقات حمراء كان نصيب لاعبي السد ثلاثًا منها مقابل واحدة للدحيل.

ملعب الوكرة وجهه خير على @DuhailSC 👌



🔴 الدحيل يُتوّج بطلًا لكأس الأمير بعد الفوز على السد برباعية مقابل هدف وحيد 👏



مبارك لجمهور #الدحيل 🙌 pic.twitter.com/8p45KprNeL — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 16, 2019

وشهدت المباراة 4 حالات طرد لمعز علي لاعب الدحيل (29) ولاعبي السد طارق سلمان (54) وحامد اسماعيل (90) والجزائري بغداد بو نجاح (90+1).

المباراة حسمها الدحيل بنتيجة 4\1 بحضور غفير تقدمهم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وإلى جانبه رئيس الاتحاد الدولي “فيفا” جاني إنفانتينو، وذلك على ملعب الوكرة المونديالي.

وأكد عفيف أن الحكم الدولي القطري عبدالرحمن الغامدي تعامل بشكل غير احترافي مع اللاعبين، حيث طرد زميله طارق سلمان من الملعب بشكل مُهين.

وأضاف مؤكداً أن كرة القدم مكسب وخسارة، ولكن ما قام به الحكم ليس من احترافي وتصرفاته غير مقبولة.