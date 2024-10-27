فيديو | أكرم عفيف يعوض مبابي.. نجم السد يحتفل بطريقة كيليان!

أكرم عفيف يفعل ما عجز عنه مبابي أمام برشلونة..

قدم الدولي القطري أكرم عفيف، نجم فريق الكرة بنادي السد، لقطة مثيرة أثناء تسجيله هدفًا في شباك الوكرة، خلال مباراة الفريقين في مسابقة دوري نجوم أريد، والمقامة على ملعب الوكرة الرياضي.

ووقع أكرم عفيف على هدف السد الثاني في مرمى الوكرة، ليحتفل على الطريقة الشهيرة للفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الإسباني، والتي فشل في أدائها خلال مباراة كلاسيكو الأرض أمام برشلونة.

وفشل مبابي في إحراز أول أهدافه بقميص ريال مدريد في كلاسيكو الجولة 11 من الدوري الإسباني، والذي شهد خسارة قاسية للريال أمام برشلونة بنتيجة (0-4)، على ملعب سانتياجو برنابيو، فيما سقط كيليان في فخ التسلل 8 مرات خلال المواجهة، حيث حرمته الراية من احتساب هدفين أمام الكتلان، فضلًا عن تألق الحارس بينيا في التصدي لأكثر من فرصة محققة.

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ومن المقرر أن يشهد الثلاثاء، حفل توزيع الجوائز السنوية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لعام 2023، بالعاصمة الكورية سيؤول، حيث تم ترشيح أكرم عفيف لجائزة أفضل لاعب في آسيا، بعد تألقه الكبير في بطولة كأس آسيا 2023، والتي أقيمت في مطلع العام الجاري، حيث سجل 10 أهداف في البطولة، وقاد منتخب قطر للتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

ويرتبط أكرم عفيف بعقد مع السد، حتى الصيف المُقبل، فيما شارك اللاعب في 14 مباراة خلال الموسم الجاري بكافة المسابقات، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 8 تمريرات حاسمة.