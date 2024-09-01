"أنا أفقر مدير رياضي في أوروبا" .. برشلونة ينشر بيانًا رسميًا لتوضيح موقف ديكو

حقيقة تصريح ديكو الذي أثار الكثير من الجدل..

وجه نادي برشلونة، بيانًا رسميًا، للرد على تقرير شكك في استمرارية البرتغالي ديكو، في منصب المدير الرياضي للنادي، بداعي الوضع المالي المعقد الذي يمر به النادي الكتالوني.

وجاء في بيان برشلونة عبر موقعه الرسمي، "ينفي نادي برشلونة بشكل قاطع، المعلومات التي ظهرت في الأول من سبتمبر، في النسخة الرقمية من (سبورت)، حيث تم التشكيك في استمرارية مدير كرة القدم لدينا.

تحت عنوان (ديكو، بخيبة أمل، يفكر في مستقبله)، لا يمكن أن يكون رد نادي برشلونة مغايرًا عن درجة الرضا العالية التي يشعر بها تجاه عمل ديكو، ويرفض هذا الهجوم من قِبل (سبورت)، ضد مدير كرة القدم".

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وذكر التقرير، الذي نفاه برشلونة، أن ديكو قال "أنا أفقر مدير رياضي في أوروبا"، وهو جالس في قاعة أحد الفنادق في المدينة، قبل لقائه مع وكيل لاعبين، لتدل كلماته على السخرية حول دوره الذي اقترحه عليه رئيس النادي جوان لابورتا، في ربيع عام 2023.

وأضاف التقرير أن ديكو تولى المهمة بعد رحيل ماتيو أليماني، الذي وجد نفسه لم يعد يحظى بثقة رئيس برشلونة، وكان ديكو يدرك حجم الصعوبات المالية التي يواجهها النادي، ولكنه تلقى وعدًا من لابورتا بأن كل شيء سيتم إصلاحه، فيما كانت كلماته بأنه أفقر مدير رياضي في أوروبا، مثالًا على أنه كان عليه أن يقاتل بشروط غير متكافئة من أجل المنافسة، كما أشار إلى أن ديكو تلقى العديد من الوعود من قبل رئيس برشلونة بأنه سيصلح الأوضاع المالية والعودة إلى قاعدة 1:1، ليدرك البرتغالي بأن برشلونة خسر المعركة أمام ريال مدريد الذي وضع المزيد من الأموال، ليدعم صفقاته الصيفية، كما لاحت أزمة تسجيل اللاعبين، والتعاقد مع صفقات مجانية أرادوا بيعها في العام التالي، ما أثر على هيبة الفريق أوروبيًا.