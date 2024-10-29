"المساهمة المتميزة" للسعودية .. أكرم عفيف يُتوج بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2023

الاتحاد الآسيوي أعلن جوائزه السنوية

تُوج الدولي القطري أكرم عفيف، نجم السد، بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2023، وذلك خلال الحفل الذي أقامه الاتحاد القاري لتوزيع جوائزه السنوية اليوم الثلاثاء في كوريا الجنوبية.

صاحب الـ27 عامًا كان قد تُوج بالجائزة عام 2019 وتلك هي المرة الثانية، والتي أتت تتويجًا لجهوده في قيادة المنتخب القطري للفوز بكأس آسيا 2023 خلال يناير الماضي وإحرازه هاتريك في المباراة النهائية أمام الأردن، وقد توُج هدافًا للبطولة وبجائزة أفضل لاعب فيها.

وفاز الاتحاد السعودي لكرة القدم بجائزة رئيس الاتحاد الآسيوي للمساهمة المتميزة لدوره وجهوره الاستثنائية في تطوير وتمنية الكرة في القارة، وقد أشاد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد القاري بالاتحاد السعودي ونجاحه في قيادة الطريق في الوحدة والتضامن الآسيوي في السنوات الأخيرة.

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وأضاف، حسبما نقلت صحيفة الرياضية السعودية "واصل الاتحاد السعودي قيادة الطريق في الوحدة والتضامن الآسيوي في الأعوام الأخيرة، وهذه الجائزة التاريخية هي تكريم لالتزامهم بتعزيز تطوير كرة القدم الآسيوية. ستستمر السعودية في لعب دور أكثر فاعلية ليس فقط في كرة القدم الآسيوية، بل في اللعبة العالمية، وسيواصل الاتحاد الآسيوي العمل في شراكة وثيقة مع الاتحاد السعودي لدعم طموحاته".

يُشار إلى أن أكرم عفيف يرتبط بعقد مع السد ينتهي الصيف المُقبل، وقد شارك اللاعب في 14 مباراة خلال الموسم الجاري بكافة المسابقات، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 8 تمريرات حاسمة.