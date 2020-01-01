ما هي أفضل حسابات اللاعبين وأندية كرة القدم على تيك توك؟

أضاف أمثال روبرت ليفاندوفسكي وسيرخيو راموس وكريستيان بوليسيتش إلى وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم حسابات على تطبيق مشاركة الفيديوهات تيك توك

انتقالاً من تويتر، هناك ملك جديد لعالم وسائل التواصل الاجتماعي.

في عام 2020، أي شخص موجود على تطبيق التيك توك، وهو تطبيق مشاركة الفيديو المعروف بمقاطع الفيديو المختلفة ،مثل المقاطع الراقصة وابتكار صيحات جديدة بشكل مستمر.

أينما ذهب جنون وسائل التوصل الاجتماعية، سرعان ما يتبعها لاعبو كرة القدم، ولاشك أن هذا ما حدث مع TikTok.

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لقد أظهر الكثير من الناس العديد من جوانبهم الإبداعية، خاصة أثناء فترة الحجر المنزلي في الأشهر الأخيرة التي اضطر إليها الكثيرون بسبب تفشي فيروس كورونا.

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حسابات الأندية بالإنجليزية عبر "تويتر" .. منافسة بين الهلال والنصر وثنائي صاعد

من هم لاعبو كرة القدم المتواجدون على تيك توك؟

ألفونسو دافيز (@ alphonsodavies) - لا شك أن ملك كرة القدم وظهير بايرن ميونيخ وكندا لا يتراجع بإحساسه المعنوي بالفكاهة ، ويتحول إلى الضربة بعد الضربة ولا يزال يجد الوقت للظهور كواحد من أفضل اللاعبين الشباب في العالم

روبرت ليفاندوسفكي (@_rl9) - لقد تجاوزه ليفاندوفسكي، زميل ديفيز في فريق بايرن ميونخ بالفعل ، في عدد المتابعين والإعجاب، حيث أظهرت مقاطع الفيديو الخاصة به جانبًا غير متوقع من أحد أكثر المهاجمين فتكًا في أوروبا.

- لقد تجاوزه ليفاندوفسكي، زميل ديفيز في فريق بايرن ميونخ بالفعل ، في عدد المتابعين والإعجاب، حيث أظهرت مقاطع الفيديو الخاصة به جانبًا غير متوقع من أحد أكثر المهاجمين فتكًا في أوروبا. دانييل ستوريدج (@danielsturridge) - انضم ستوريدج إلى تيك توك في وقت مبكر من فترة الحجر المنزلي خلال فترة " الملل في المنزل '' ، ولم ينظر إلى الوراء منذ ذلك الحين ، حيث قفز على الاتجاهات وجرب الكثير من الفلاتر.

- انضم ستوريدج إلى تيك توك في وقت مبكر من فترة الحجر المنزلي خلال فترة " الملل في المنزل '' ، ولم ينظر إلى الوراء منذ ذلك الحين ، حيث قفز على الاتجاهات وجرب الكثير من الفلاتر. فينيسيوس جونيور (@viniciusjunior) -النجم الشاب لريال مدريد هو واحد من أفضل الأمثلة على ثقافة تيك توك، حيث يجمع الملايين من المشاهدات بمقاطع فيديو قصيرة من الجنون الراقص والتي من المحتمل أن تترك أي شخص فوق الثلاثين يتساءل فقط متى أصبح بعيد عن الاتصال بالعالم..

سيرخيو راموس (@sergioramos) - استعد لنسخة من قائد ريال مدريد لم تتوقعها أبدًا ، وربما لم ترغب أبدًا في رؤيتها.

- استعد لنسخة من قائد ريال مدريد لم تتوقعها أبدًا ، وربما لم ترغب أبدًا في رؤيتها. سيسك فابريجاس (@cescfabregas4) - كان فابريجاس لاعب غزير الإنتاج في فترة تعليق كرة القدم ، وكان فيديو إدي مورفي-إيسك "صباح الخير يا جيراني" أحد مقاطعه التي لا تنسى..

- كان فابريجاس لاعب غزير الإنتاج في فترة تعليق كرة القدم ، وكان فيديو إدي مورفي-إيسك "صباح الخير يا جيراني" أحد مقاطعه التي لا تنسى.. Joao Felix (@joaofelix79) - لاعب آخر من جيل الشباب يمتلك الآن تيك توك، جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد لا يمتلك الكثير من مقاطع الفيديو، ولكن تميل مقاطع الفيديو الخاصة به إلى أن تكون إبداعية جدًا.

ماريو جوتزه (@mariogotze) - ما هو الأفضل: الفائز بنهائي كأس العالم، أو الأفضل في رقصة #OhNaNa؟ أنت صاحب القرار.

- ما هو الأفضل: الفائز بنهائي كأس العالم، أو الأفضل في رقصة #OhNaNa؟ أنت صاحب القرار. ليون بايلي (@leonbaileyyy) - في مثل جنون الرقص وتحدي مقاطع الفيديو؟ جناح باير ليفركوزن هو الأفضل.

- في مثل جنون الرقص وتحدي مقاطع الفيديو؟ جناح باير ليفركوزن هو الأفضل. كريستيان بوليسيتش (@christianmpulisic) - أعظم راقص حي؟ هذا ليس لنا أن نقول.

خاميس رودريجيز (@jamesdrodriguez) - حساب لاعب وسط ريال مدريد يستحق المتابعة لطفله اللطيف بشكل لا يصدق وحده.

- حساب لاعب وسط ريال مدريد يستحق المتابعة لطفله اللطيف بشكل لا يصدق وحده. ماسون جرينوود (@masongreenwood) - النجم القادم لمانشستر يونايتد بدأ للتو - على أرض الملعب وأمام الكاميرا.

- النجم القادم لمانشستر يونايتد بدأ للتو - على أرض الملعب وأمام الكاميرا. أنسو فاني (@ansufati) - نجم برشلونة الشاب مثل جرين وود في المراحل الأولى من مسيرته في تيك توك ، ولكنه قد يستحق المتابعة.

- نجم برشلونة الشاب مثل جرين وود في المراحل الأولى من مسيرته في تيك توك ، ولكنه قد يستحق المتابعة. رودريجو (@rodrygogoes) - ربما يكون لاعب ريال مدريد قد تجاوز بالفعل زميله فينيسيوس على أرض الملعب، وهو مثير للغاية في تيك توك أيضًا..

- ربما يكون لاعب ريال مدريد قد تجاوز بالفعل زميله فينيسيوس على أرض الملعب، وهو مثير للغاية في تيك توك أيضًا.. دافيد لويز (davidluiz_23) - أحد أكثر الشخصيات المسلية في الدوري الإنجليزي الممتاز ، مدافع آرسنال..

ريناتو سانشيز (@renatosanches18) - الآن يلعب مع ليل، يبدو أن لاعب خط الوسط البرتغالي يبقي نفسه مستمتعًا..

- الآن يلعب مع ليل، يبدو أن لاعب خط الوسط البرتغالي يبقي نفسه مستمتعًا.. لايفين كورزاوا (@layvinkurzawaoff) - أحد أشهر مقاطع فيديو الظهير الأيسر لنادي باريس سان جيرمان، يلعب فيه دور طفل يلعب بكرة القدم.

- أحد أشهر مقاطع فيديو الظهير الأيسر لنادي باريس سان جيرمان، يلعب فيه دور طفل يلعب بكرة القدم. توماس بارتي (@thomasteyepartey) - إن محتوى لاعب وسط أتلتيكو مدريد مفيد بشكل لا يصدق، وسيجعل من أندية مثل آرسنال ترغب في التعاقد معه أكثر..

- إن محتوى لاعب وسط أتلتيكو مدريد مفيد بشكل لا يصدق، وسيجعل من أندية مثل آرسنال ترغب في التعاقد معه أكثر.. جيروم بواتينج (@jeromeboateng) - الكثير من مقاطع الفيديو الخاصة بالتمارين والتدريب وميزة أخرى من ألفونسو دافيز، يقدم أفضل أغنيات ويتني هيوستن..

- الكثير من مقاطع الفيديو الخاصة بالتمارين والتدريب وميزة أخرى من ألفونسو دافيز، يقدم أفضل أغنيات ويتني هيوستن.. هيكتور هيريرا (@hherrera16) - المحارب المخضرم في المكسيك محظوظ فقط حيث رأت زوجته الجانب المضحك من الفيديو أدناه..

ما هي الأندية المتواجدة على تيك توك؟