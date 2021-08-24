إشادة سعودية بتجربة مجلس إدارة العملاق القاهري

طالب الناقد الرياضي أحمد الشمراني الأندية السعودية باستنساخ تجربة النادي الأهلي المصري فيما يتعلق باتخاذ القرارات الفنية الخاصة بقطاع كرة القدم، وذلك خلال تعليقه على إقالة فابيو كاريلي من تدريب الاتحاد.

الاتحاد أعلن فجر أمس الإثنين رسميًا إقالة كاريلي من منصبه بعد أقل من 48 ساعة على خسارة نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال أمام الرجاء المغربي بركلات الجزاء الترجيحية يوم السبت الماضي في المغرب، بعدما انتهى الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل 4-4.

النادي أوضح أن قرار الإقالة كان صعبًا لكن اتخاذه كان بناءً على أسباب قوية دفعت الإدارة للمضي قدمًا به رغم تبعاته الصعبة، كما أعلن تكليف المدرب السعودي حسن خليفة بقيادة الفريق الأول.

ما الذي يفعله الأهلي ويُطلب من الأندية السعودية تقليده؟

الشمراني وخلال تصريحاته في برنامج الحصاد الرياضي أكد أن إقالة كاريلي هي رد فعل طبيعي ومنطقي بعد خسارة النهائي العربي، موضحًا أن هذا القرار تأخر كثيرًا وكان يجب اتخاذه عقب نهاية الموسم الماضي خاصة في ظل وجود شريحة كبيرة من الجماهير والإعلاميين ضد استمراره.

وأضاف "إقالة كاريلي رد فعل طبيعي بعد الخسارة، أغلب الأندية تتحرك بعد خسارة مثل تلك المباراة لامتصاص غضب جماهيرها، بعض الإدارات لا تستطيع مواجهة هذا الغضب وتتخذ قرارًا ما لتهدئة الجماهير، وإقالة كاريلي كان "المُسكن" لغضب جماهير الاتحاد، البعض يُشيد بالقرار ويراه تأخر والبعض ينتقده ويراه خاطئًا".

أتم "أريد استغلال تلك الفرصة لأطلب من الأندية السعودية أن تُعين لجان فنية ذات مستوى عالٍ للإشراف على كرة القدم واتخاذ القرارات الفنية المناسبة أسوة بالفرق الكبيرة، ودعونا لا نذهب بعيدًا إلى أوروبا بل ننظر للنادي الأهلي المصري الذي رغم أن رئيسه هو نجم كرة قدم (محمود الخطيب) إلا أن هناك لجنة فنية تُقيم كل شيء وتتخذ القرارات المناسبة، فيما لدين لا يوجد مثل تلك اللجان بل الأمر ملقى على عاتق الرئيس الذي يتخذ القرارات الفنية كما يشاء".

من هم أعضاء لجنة التخطيط في الأهلي، وما مهامها؟

يتولى النجم السابق محسن صالح منصب رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، وتضم معه النجم المعتزل زكريا ناصف، وكانت تضم خالد بيبو لكنه اعتذر بعد توليه مهمة رئيس قطاع الناشئين في النادي.

لجنة التخطيط مسؤولة عن كافة القرارات الفنية الخاصة بكرة القدم في الفريق الأحمر، وتعقد اجتماعات مستمرة مع أمير توفيق مسؤول التعاقدات وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة والمدرب بيتسو موسيماني وبقية المسؤولين في كرة القدم، بجانب بالطبع الرئيس محمود الخطيب المكلف من مجلس الإدارة بالإشراف على ملف كرة القدم.

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