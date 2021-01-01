تعرف على قيمتها .. الشباب يرصد مكافأة كبيرة للاعبيه بعد الفوز على الأهلي

خالد البلطان يحفز لاعبيه للاستمرار بالصدارة

حرصت إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، على تقديم مكافأة كبيرة للاعبي الفريق، بعد الفوز على الأهلي، في المباراة التي جمعت بينهما مؤخرًا، ضمن منافسات الدوري السعودي.

الشباب حقق الفوز على الأهلي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بالجولة 20 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن الشباب منح كل لاعب من لاعبيه مبلغ 30 ألف ريال، بعد الفوز على الأهلي الجولة الماضية.

جاءت تلك الخطوة من أجل تحفيز اللاعبين للحفاظ على النتائج الإيجابية للفريق، والاستمرار في صدارة ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين.

الشباب يتصدر ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 41 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الهلال الوصيف، و6 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث بـ35 نقطة.

ويستعد الشباب لمواجهة ضمك يوم الأحد المقبل 28 فبراير، بالجولة 21 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، من أجل مواصلة تصدر ترتيب الدوري.