أشرف صبحي يكشف موعد جاهزية استاد القاهرة لأمم أفريقيا

شرف كبير يدعو كل مصري إلى الفخر باكتساح التصويت

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي جاهزية استاد القاهرة لاستضافة كأس أمم أفريقيا التي ستنظمها مصر في النسخة الجديدة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة المصري أن موعد افتتاح استاد القاهرة سيكون في شهر أبريل المقبل لاستضافة أمم إفريقيا 2019.

الوزير المصري قال في تصريحات إذاعية أن العمل والإصلاحات جارية بالملعب حاليًا ليكون على أتم الاستعداد لاستضافة أمم إفريقيا في شهر يونيو المقبل. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وحول الفوز بتنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019 قال : " هذا شرف كبير يدعو كل مصري إلى الفخر باكتساح التصويت".

وأشار وزير الرياضة إلى أن مدير بطولة أمم إفريقيا 2019 سيكون من أحد الكوادر الشابة في إطار سياسة الدولة لتشجيع الشباب.

لاعبنا الذهبي يعانق الذهب للعام الثاني على التوالي! 🔝pic.twitter.com/9NbAVloR8M — جول مصر (@goaleg) January 9, 2019

يُذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أعلن أمس الثلاثاء عن اختيار مصر لاستضافة بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، بعد اكتساح جنوب أفريقيا في التصويت.