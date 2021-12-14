ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر؟
يستقبل استاد الملك فهد الدولي، قمة من قمم الكرة السعودية، وستجمع بين الهلال والنصر في ديربي الرياض المؤجل بينهما من الجولة الثامنة من الدوري السعودي.
مباراة ستحمل الكثير بالنسبة للفريقين، وسيعمل كل منهما على الخروج منها بالنقاط كاملة، لمساعدته في مشواره هذا الموسم بالدوري، الذي تشتعل فيه المنافسة بين أكثر من فريق.
الهلال هذا الموسم منتشٍ بتحقيق بطولة دوري أبطال آسيا، ويريد مواصلة النجاحات في الدوري وتعويض جماهيره على التعادل الأخير أمام الفيحاء من أجل الحفاظ على آماله في تحقيق اللقب.
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الموج الأزرق يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي، برصيد 21 نقطة بعد لعب 11 مباراة، وبفارق خمس نقاط عن الاتحاد المتصدر الذي لعب 12 مباراة.
على الجانب الآخر النصر، سيعمل على الثأر من الهلال الذي فاز عليه في نصف نهائي البطولة الآسيوية بهدفين مقابل هدف، وتصحيح مسار الفريق في الدوري، بعد الخسارة الأخيرة من الطائي بهدفين لهدف.
جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة
وإذا ما أردت حضور المباراة من المدرجات، جول يطلعك على كافة تفاصيل تذاكر لقاء الهلال والنصر.
ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والنصر؟
طرح الهلال تذاكر مباراة النصرعبر موقعه الرسمي، ولا توجد وسيلة أخرى لشراء التذاكر سواه. (هنا)
بعد الدخول إلى الموقع، قم بإكمال إجراءات التسجيل ثم اختيار المدرجات المفضلة لك لحضور المباراة.
ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر؟
تقسم تذاكر مباراة الهلال والنصر إلى 20 فئة مختلفة، الأقل سعرًا تبدأ من 40 ريالًا، والأغلى تصل إلى 12000 ريال.
الفئة
السعر
G
2500 ريال
SILVER NORTH
1500 ريال
SILVER SOUTH
1500 ريال
L1 الهلال افراد
120 ريال
L4 الهلال افراد
120 ريال
H1 الهلال افراد
100 ريال
H2 الهلال افراد
120 ريال
H3 الهلال افراد
120 ريال
H4 الهلال افراد
100 ريال
NE الهلال افراد
50 ريال
SE النصر افراد
50 ريال
SW النصر عائلات
50 ريال
D النصر افراد
40 ريال
C الهلال افراد
40 ريال
FAMILY F عائلات الهلال
40 ريال
FAMILY NW عائلات الهلال
50 ريال
VIP PREMIUM NORTH الهلال
400 ريال
VIP PREMIUM SOUTH النصر
400 ريال
VIP Box
12000 ريال
Platinum Seats
1500 ريال
ما هو موعد مباراة الهلال والنصر؟
موعد مباراة الهلال ضد النصر المؤجلة من الجولة الثامنة من الدوري السعودي هو يوم الخميس 16 ديسمبر 2021.
وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت القاهرة.
تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.
كما يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الهلال والنصر كتابيًا عبر موقع جول، أو المشاهدة عبر الإنترنت عن طريق شاهد.
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الهلال - النصر
الخميس 16 ديسمبر 2021،
SSC
الملك فهد الدولي