أسطورة يوفنتوس: مبابي أفضل من كريستيانو رونالدو وميسي

أسطورة يوفنتوس يرى أنّ البيانكونيري كان بحاجة إلى مبابي وليس رونالدو

أكد دافيد تريزيجيه، أسطورة يوفنتوس، أنّ مواطنه كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، هو المستقبل ويجمع بين هداف برشلونة التاريخي، ليونيل ميسي، ومهاجم السيدة العجوز، كريستيانو رونالدو.

يوفنتوس تعاقد مع رونالدو من ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو في أغلى صفقة في تاريخ البيانكونيري في 2018.

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وتصدر رونالدو ترتيب الهدافين في يوفنتوس خلال الموسم الجاري كما ينافس تشيرو إيموبيلي على لقب هداف الدوري الإيطالي.

وقال تريزيجيه في تصريحات صحفية: "مبابي هو المستقبل، فهو قوي وسريع ومهاري ويستطيع التسجيل بكلتا قدميه، فهو خليط بين ميسي وكريستيانو رونالدو".

وتابع: "فنيات مبابي أفضل من رونالدو، كما أنّه لا يزال صغير السن وقادر على العطاء لسنوات طويلة".

تريزيجيه لعب 10 سنوات مع يوفنتوس كما حقق معهم لقب الدوري الإيطالي في مناسبتين.

وتشير التقارير الصحفية إلى أنّ ريال مدريد يرغب في التعاقد مع كيليان مبابي لتعويض رحيل صاروخ ماديرا وذلك في الصيف المقبل.

وقد ينتظر الملكي حتى صيف 2021 ليتعاقد مع اللاعب بمبلغ أقل نظرًا لأنّ عقده مع باريس سان جيرمان ينتهي في 2022 واللاعب لم يتوصل لاتفاق حول تجديد تعاقده بعد.