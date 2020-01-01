أسطورة ميلان: وجدت ميسي في الملعب فطلبت التبديل

تصريحات تبرز عظمة الليو..

كشف أليساندرو كوستاكورتا، أسطورة دفاعات ميلان، أنه طلب التبديل بعد ربع ساعة خاضها أمام ليونيل ميسي مع برشلونة عندما كان البرغوث في سن السادسة عشر من عمره.

كوستاكورتا نشط في ميلان منذ نهايات الثمانينيات وحتى اعتزاله لكرة القدم عام 2007، ومن حسن حظه أنه لحق مواجهة الليو عندما كان لا يزال صغيرًا.

ومن المعروف أن اللاعب الذي يبلغ من العمر حاليًا 54 عامًا كان أحد المدافعين المفضلين جدًا للمدرب كارلو أنشيلوتي، كما ارتدى شارة الروسونيري لفترة طويلة أيضًا.

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وتحدث الإيطالي عن ميسي بقوله "طفل عنده 16 عامًا، ظننت أنني سأفعل ما يحلو لي أمامه، لكن في غضون ربع ساعة طلبت التبديل من أنشيلوتي".

أما عن المقارنة الدائمة بين الليو والأسطورة دييجو آرماندو مارادونا، الذي لعب كوستاكورتا أمامه هو الآخر "ميسي أكثر برودة من مارادونا".

وأتم "يمكننا أن نرتكب 66 خطأ أمام مارادونا قبل أن يتم تحذيرنا من الحكم، مع ليو، الأمر الآن بات مختلفًا في كرة القدم".

ويُعد كوستاكورتا من أساطير ميلان حيث تمكن من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بالقميص الأحمر والأسود في 5 مناسبات، بينما حقق ميسي اللقب في 4 مرات.

الفرصة الآن لليو مواتية لمعادة لقب كوستاكورتا حال تمكن من قيادة البرسا لذات الأذنين هذا العام، بعد محاولات فاشلة منذ 2015.