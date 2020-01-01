أسطورة ليفربول: حالة واحدة ستدفع صلاح وماني للرحيل

أشاد بشخصية جوردان هيندرسون الاستثنائية

أكد كيني دالجيش أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، أنه لا يخشى من إمكانية رحيل ساديو ماني ومحمد صلاح عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

صلاح ارتبط أكثر من مرة بالرحيل عن الريدز، وبالتحديد لريال مدريد، الأمر نفسه بالنسبة لزميله ماني الذي أشارت العديد من التقارير الصحفية، إلى رغبة زين الدين زيدان مدرب الفريق الإسباني بضمه.

برشلونة كذلك ظهر كأحد المهتمين بالحصول على خدمات أي من الثنائي المصري والسنغالي، ولكن داجليش تحدث عن وجهة نظر مخالفة لهذه الفكرة.

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وقال أسطورة الريدز:"رحيل أي منهما عن ليفربول وكذلك روبرتو فيرمينو، يعني شعور أي من الثلاثي بعدم السعادة في النادي، وهذه ليست الحالة الآن".

وأضاف:"أتوقع قيام ليفربول بإجراء بعض التغييرات بالفريق، ولكن ليس عن طريق بيع صلاح أو ماني، إلا لو حدثت مفاجأة غير متوقعة وأصرت الإدارة أو يورجن كلوب على رحيل أحدهما".

وحرص دالجيش أيضاً على الإشادة بجوردان هيندرسون قائد ليفربول الحالي:"يمتلك قدرات هامة جداً للفريق ليس داخل الملعب فقط، ولكن بالخارج عن طريق شخصيته القيادية المبهرة بغرفة الملابس".

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يذكر أن ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي، بعد 29 جولة من البطولة، في انتظار استئناف النشاط الذي توقف بسبب فيروس كورونا، للصعود على منصة التتويج للمرة الأولى منذ 30 سنة.