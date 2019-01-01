أسطورة دفاع ليفربول: نستطيع إسقاط بايرن بدون فان دايك

النجم الهولندي سيغيب عن مواجهة الذهاب بداعي الإيقاف ليزيد متاعب الريدز الدفاعية

يعتقد سامي هيبيا قائد دفاع ليفربول السابق، أن الريدز يستطيعون الفوز على بايرن ميونيخ في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ليفربول يستعد لاستضافة بايرن يوم الثلاثاء القادم على ملعب أنفيلد، وهو يعاني من أزمة دفاعية كبيرة.

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الريدز سيخوضون اللقاء بدون جو جوميز وديان لوفرين لتعرضهما لإصابات مختلفة.

ويأتي الغياب الأهم والأبرز وهو فيرجيل فان دايك الذي لن يلعب بسبب الإيقاف والبطاقات التي تعرض لها بدور المجموعات.

وقال هيبيا عن هذا الموقف:"عندما علمت بغيابه أدركت مدى صعوبة الموقف بدونه لأنه لاعب مهم جداً".

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👔 الرائع في الأمر هو عودة السير أليكس فيرجسون إلى مقاعد التدريب في هذه المباراة



✨ما أجمل لقاء الحبيب بعد طول فراق 🙌 pic.twitter.com/dz6fmXBee8 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 16, 2019

وأضاف:"فان دايك يقوم بتنظيم دفاع ليفربول بفضل شخصيته القيادية ويمنح الثقة لباقي اللاعبين".

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وتابع:"ليفربول اتخذ القرار الصحيح بالتعاقد معه بغض النظر عن المبلغ الذي تم دفعه.

وعن بديله:"هذه المواقف تمنح الفرصة لباقي اللاعبين لإثبات أنفسهم وتحمل المسؤولية، أتمنى أن يقوم البديل بسد هذا العجز".

عودته للتدريب:"يوماً ما ولكن ليس الآن، هناك بعض الاستفسارات للاستعانة بخدماته ولكن الفرصة المناسبة لم تأتي حتى الآن".

يذكر أن المدرب يورجن كلوب، سيكون مجبراً على الدفع بالكاميروني جويل ماتيب، وبجواره لاعب الوسط البرازيلي فابينيو كقلبي دفاع أمام بايرن، وفقاً لما أكدته معظم الصحف الإنجليزية.