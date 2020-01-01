أسطورة برشلونة: ميسي هدد مارتينو دوماً بالإقالة

تفاصيل مثيرة تظهر للمرة الأولى

كشف أندوني زوبيزاريتا، نجم برشلونة السابق، عن تفاصيل مثيرة في علاقة قائد الفريق الحالي ليونيل ميسي ومدربه الأسبق تاتا مارتينو.

المدرب الأرجنتيني تولى تدريب برشلونة لموسم وحيد فشل فيه بتحقيق أي لقب في 2013-2014، ليرحل بعدها مباشرة ويتولى تدريب بلاده.

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وقال زوبيزاريتا في تصريحات نقلتها "ماركا": "تاتا قال لميسي في مرة أعلم أنك إذا اتصلت بالرئيس سيقوم بإقالتي، ولكن ليس عليك أن تذكرني بالأمر كل يوم".

وواصل: "هناك لاعبون يمثلون قيمة أكبر بكثير من قيمتهم بالملعب، ميسي أحدهم، خسارته تعني الكثير ليس فقط على الصعيد الكروي، وهكذا يجب أن يتم قياسها".

وأكمل الحارس السابق: "ميسي لم يظهر شخصية اللاعب الذي ينتمي للنادي والحي والزميل الجيد للبقية، مشكلته برأيي أنه ينافس نفسه".

وشغل ميسي الرأي العام هذا الصيف بعد قراره بمغادرة برشلونة، ثم تراجعه واستمراره حتى نهاية عقده مع النادي الكتالوني.

وشارك النجم الأرجنتيني بشكل طبيعي في المباريات الماضية التحضيرية للبلوجرانا تحت قيادة المدرب الجديد رونالد كومان.