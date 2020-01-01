أسطورة الأرجنتين ينصح لاوتارو بالانتقال إلى برشلونة

خطوة جديدة تقرب مهاجم إنتر لاوتارو مارتينيز بالانتقال إلى برشلونة.. وهذه المرة بتوصية من مواطنه

قال أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ماريو كيمبس إن مهاجم نادي إنتر الحالي لاوتارو مارتينيز سيكون هو الأمثل من أجل الانتقال إلى برشلونة.

وكان برشلونة قد طلب التعاقد مع لاوتارو مارتينيز، حيث يعتبر الفريق الكتالوني المهاجم الأرجنتيني هو الخليفة المناسب للويس سواريز.

وحول ذلك، وفي الوقت الذي تتحدث فيه الصحف الأوروبية عن عروض برشلونة لضم مهاجم إنتر، يرى كيمبس أن لاوتارو في طريقه لأن يصبح أفضل مهاجم في العالم.

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وقال كيمبس إن لاوتارو مارتينيز هو واحد من أفضل المهاجمين في العالم اليوم ويمتلك إمكانيات مميزة، مؤكدًا أن خطوة الانتقال إلى برشلونة ستكون هي الأفضل بالنسبة له.

وأضاف: "لقد أثبت خلال السنتين الماضيتين أنه واحد من أفضل المهاجمين في العالم، لقد قدم الكثير لإنتر والأرجنتين في وقت قياسي، هو يقدم عملًا رائعًا"

وتابع: "برشلونة يريد التعاقد مع لاوتارو، وأنا أرى أنه عليه الموافقة على العرض والانتقال إلى الفريق الكتالوني، عليه ألا يفوت القطار لأنه لا يأتي سوى مرة واحدة فقط"

وأردف: "سيجد لاوتارو في برشلونة بيئة تسمح بالنجاح، سيكون من الرائع أن يلعب مع ميسي، البقاء في إنتر يمكن أن يكون جيدًا بالنسبة له وسيكتسب الخبرة، ولكن في حال أراد اللعب للفريق الكتالوني سيكون ذلك أفضل"

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يذكر أن لاوتارو مارتينيز يمتلك شرطًا جزائيًا بـ 111 مليون يورو في عقده مع إنتر، وهي الوسيلة التي يريد الفريق الكتالوني استغلالها من أجل ضمه.