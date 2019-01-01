أسطورة أرسنال: فينجر أهدر الفرصة الأفضل للرحيل عن الفريق

نجم المدفعجية في فترة اللاهزيمة يعتقد أن فينجر استمر في منصبه أكثر من اللازم

يعتقد جيلبرتو سيلفا أسطورة نادي أرسنال الإنجليزي، أن مدربه السابق أرسن فينجر كان عليه الرحيل في 2017.

سيلفا يعتبر من أبرز النجوم في خط وسط المدفعجية خلال عهد فينجر، حيث كان من جيل اللاهزيمة الحاصل على آخر بطولة دوري بموسم 2003/2004.

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المدرب الفرنسي رحل عن أرسنال الموسم الماضي، ليأتي بدلاً منه الإسباني أوناي إيمري، بعد حملات مستمرة للإطاحة به.

وقال جيلبرتو سيلفا عن رأيه في ذلك:"كان على فينجر الرحيل عندما فاز على تشيلسي بكأس الاتحاد الإنجليزي في 2017 وفاز بالبطولة".

وأضاف:"ربما كانت اللحظة المناسبة له، ولكني أعلم فينجر جيداً، فهو شخص يعشق كرة القدم ويحب أرسنال".

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وتابع:"عليك دائماً احترام كل شخص مثله وتمنحه الحق في الرحيل بشروطه، ووقتها كان من الصعب توفير البديل المناسب".

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وأما عن جلوس أوزيل على دكة البدلاء:"لا يمكن جلوس لاعب من نوعيته على دكة البدلاء، الجميع يتسائل ويبحث عن السبب لماذا لا يلعب؟، أفضل طريقة للتعامل معه هو إقحامه في التشكيل بالطريقة المناسبة".

وتأتي تصريحات سيلفا تزامناً مع مواجهة أرسنال الصعبة ضد هيديرسفيلد بالدوري الإنجليزي، حيث يحتاج لتحقيق الفوز لاستمراره بصراع المنافسة على الاربعة الكبار.