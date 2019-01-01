أستون فيلا وليفربول: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20، علي ملعب فيلا بارك

أستون فيلا 0 × 0 ليفربول

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البدلاء: نابي كيتا / جو جوميز / جيمس ميلنر / أدريان / فابينيو / أليكس تشامبيرلين / ديفوك أوريجي

ليفربول: أليسون / ترينت ارنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندرو روبيرتسون / آدم لالانا / جوردان هندرسون / جيورجينيو فينالدوم / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / ساديو ماني

البدلاء: إزري كونسا / جيد ستير / أحمد المحمدي / جوناثان كودجيا / كونور هوريهان / هنري لاتسبوري / نيل تيلور

أستون فيلا: يبدأ المدرب دين سميث بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من توم هيتون / فريدريك جيلبرت / بيورن مينجس / مات تارجت / جون مكجين / مارفيلوس ناكمبا / دوجلاس لويز / أنور الغازي / ويسلي / تريزيجيه

تشكيل الفريقين:

على الجانب الآخر، تأهل أستون فيلا لدور الثمانية لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على حساب وولفرهامبتون، بهدفين لهدف، التي جمعتهما على ملعب فيلا بارك، يحتل الفريق حاليًا المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة، يعد أن خاض الفريق عشر مباريات حقق الفوز فى ثلاثة وتعادل فى 2 وخسروا فى خمس مواجهات .

استكمل الريدز سلسة الانتصارات بعد أن نجح في التأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد تحقيق الفوز علي آرسنال بركلات الترجيح (5/4) ، بعدما انتهت المباراة بالتعادل (5/5)، فى مباراة مثيرة للغاية، أما فى الدوري يتصدر الريدز جدول ترتيب البريمرليج برصيد 28 نقطة، وبفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي أ.قرب منافسيه.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ليفربول ضد أستون فيلا في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./