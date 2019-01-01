أستون فيلا يدشن صفحته العربية بخبر تجديد المحمدي

شعبية كبيرة للفيلانز في مصر

فيسبوك تويتر هيثم محمد

دشن أستون فيلا صفحته العربية على تويتر بخبر تجديد لاعبه المصري أحمد المحمدي لعقده مع النادي لعام إضافي.

شعبية أستون فيلا في الوطن العربي، وخصيصاً بمصر، ازدادت بعد تعاقده هذا الصيف مع نجم الفراعنة محمود حسن تريزيجيه.

وأعلن أستون فيلا إطلاق صفحته الناطقة باللغة العربية عبر "تويتر"، وكانت أولى الأخبار هي إعلان تجديد عقد المحمدي.

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يسر نادي أستون فيلا أن يعلن عن تجديد عقد لاعبنا أحمد المحمدي @Elmo_27 مع #الفيلانز لمدة موسم إضافي 👆👌 pic.twitter.com/2hIAT5K6tu — أستون فيلا (@AVFCArabia) August 22, 2019

وأبدى المحمدي سعادته بالتجديد مع أستون فيلا، الذي وصفه هو وجماهيره بالنادي الكبير والرائع، وأبدى تطلعه للموسمين المقبلين.

وأضاف المحمدي أن الفريق حقق هدفه بالعودة للبريميرليج رغم الصعوبات في الصعود بالبداية، وأكد أنه ينتظر تقديم عام كبير آخر بعد الماضي.

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مُترجم للعربية | أحمد المحمدي @Elmo_27 يتحدث بعد تمديد تعاقده لموسم إضافي مع أستون فيلا.#الفيلانز pic.twitter.com/5AHJUbvenz — أستون فيلا (@AVFCArabia) August 22, 2019

ويلعب المحمدي مع الفيلانز منذ 2017 قادماً من صفوف هال سيتي.