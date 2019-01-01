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أستون فيلا يدشن صفحته العربية بخبر تجديد المحمدي

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Twitter/ Aston Villa
شعبية كبيرة للفيلانز في مصر
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

دشن أستون فيلا صفحته العربية على تويتر بخبر تجديد لاعبه المصري أحمد المحمدي لعقده مع النادي لعام إضافي.

شعبية أستون فيلا في الوطن العربي، وخصيصاً بمصر، ازدادت بعد تعاقده هذا الصيف مع نجم الفراعنة محمود حسن تريزيجيه.

وأعلن أستون فيلا إطلاق صفحته الناطقة باللغة العربية عبر "تويتر"، وكانت أولى الأخبار هي إعلان تجديد عقد المحمدي.

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وأبدى المحمدي سعادته بالتجديد مع أستون فيلا، الذي وصفه هو وجماهيره بالنادي الكبير والرائع، وأبدى تطلعه للموسمين المقبلين.

وأضاف المحمدي أن الفريق حقق هدفه بالعودة للبريميرليج رغم الصعوبات في الصعود بالبداية، وأكد أنه ينتظر تقديم عام كبير آخر بعد الماضي.

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ويلعب المحمدي مع الفيلانز منذ 2017 قادماً من صفوف هال سيتي.

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