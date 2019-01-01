لاعب أستون فيلا يحقق رقماً قياسياً سلبياً

أول من يخسر 20 مباراة متتالية في البريميرليج..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

خسر أستون فيلا أمام بورنموث بهدفين مقابل هدف وحيد في الأسبوع الثاني للبريميرليج، ولكن تلك لم تكن المشكلة بالنسبة لجاك جريليش لاعب وسط الفيلانز.

جاء ذلك حيث حفر جريليش اسمه على رقم سلبي فريد من نوعه في تاريخ المسابقة، ليصبح أول لاعب يخسر 20 مباراة متتالية في البريميرليج.

وكان جريليش قد نشأ في أستون فيلا، حيث تم تصعيده لفريق تحت 23 عام في 2012، ثم إلى الفريق الأول في 2013، قبل أن يتم إعارته لنوت كاونتي لموسم واحد، ليعود في صيف 2014 مرة أخرى.

Jack GreaLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLish makes history. 🙃 pic.twitter.com/kBtBKVPJZe — Squawka Football (@Squawka) August 17, 2019

خاض اللاعب موسمه الأخير في البريميرليج رفقة أستون فيلا في 2015-2016، وهو الذي سجل به هزائمه الـ18 الأولى، قبل أن يتلقى آخر هزيمتين هذا الموسم بالعودة من التشامبيونشيب.

يذكر أن أستون فيلا تأهل في نهاية الموسم الماضي عبر الدورة الإقصائية المؤهلة بالبطاقة الأخيرة بين أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس.