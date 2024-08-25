مستخدمًا دوري أبطال أوروبا .. أستون فيلا يستفز آرسنال ثم يدفع الثمن!

هل قصد أستون فيلا استفزاز آرسنال؟

استفز نادي أستون فيلا نظيره آرسنال، قبل المواجهة التي جمعت بينهما، بالجولة الثانية ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، مستخدمًا كأس دوري أبطال أوروبا!

وقام أستون فيلا بعرض كأس دوري أبطال أوروبا، في نفق ملعب فيلا بارك، قبل مباراته ضد آرسنال، ليُشاهده لاعبي الأخير قبل دخولهم للملعب.

وضع كأس دوري أبطال أوروبا أمام لاعبي آرسنال، هو استفزاز لهم، لأن فريقهم لم ينجح طوال تاريخه في تحقيق اللقب، فيما حقق أستون فيلا البطولة مرة واحدة عام 1982.

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ودفع أستون فيلا ثمن استفزاز آرسنال ولاعبيه، بعدما حقق الجانرز الفوز في المباراة التي أقيمت أمس السبت بهدفين دون رد.

يُذكر أن آرسنال كان قريبًا من التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا مرة واحدة عام 2006، حينما صعد للمباراة النهائية لمواجهة برشلونة، قبل أن يخسر بهدفين مقابل هدف واحد.