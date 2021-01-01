موسيماني: تعرفت على مستوى البدلاء .. والإصابات في تزايد

مدرب الأهلي يتحدث عن الفوز على النصر قبل قمة الزمالك

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على أن تمكن من التعرف على مستوى البدلاء أمام الأهلي، متحدثًا عن أزمة المصابين في صفوف الفريق الأحمر.

الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك في مباراة القمة يوم الأحد المقبل، باللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع، ببطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب استاد القاهرة الدولي.

موسيماني قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب لقاء النصر: "المباراة كانت بشكلها التقليدي مثل أي مباراة كأس، والأهم أننا حققنا الفوز وتأهلنا إلى الدور التالي".

المدرب الجنوب إفريقي تابع: "خبرتي في مباريات الكأس هو أن الأندية في الدرجات الأدنى عادة من تقدم مفاجآت، والأهم أننا حققنا الفوز، ولكننا أهدرنا الكثير من الفرص، خاصة خلال الشوط الأول".

بيتسو واصل: "منحنا الفرصة للعناصر التي لم تشارك من قبل، واستطعنا التعرف والوقوف على مستواهم، وخلال الشوط الثاني شارك بعض العناصر الأساسية، وتمكنا من التأهل".

واختتم موسيماني حديثه عن المصابين، حيث قال: "انتظر ما سيقوله الطبيب عن إصابة أكرم توفيق، وسينضم إلى قائمة طويلة من المصابين قبل مباراة مهمة للغاية".

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الأهلي تأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس مصر، بعد الفوز على النصر بهدفين مقابل هدف، ليضرب موعدًا لمواجهة إنبي.