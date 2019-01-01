أساطير ريال مدريد تهزم أساطير تشيلسي ودياً

أهداف من راؤول ومورينتس وشيفشنكو..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب أساطير ريال مدريد على أساطير تشيلسي بخمسة أهداف مقابل أربعة في المباراة الودية الخيرية التي جمعت الطرفين.

شهد الشوط الأول 6 أهداف في المجموع، حيث تقدم راؤول جونزاليس للملكي في الدقيقة 11، وأضاف فيرناندو مورينتس الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 14 و20.

وفي الدقيقة 23 سجل الأوكراني أندريه شيفشنكو هدف تقليص الفارق، فيما أضاف جاس بويت هدفاً ثانياً في الدقيقة 24، قبل أن يسجل كاريمبو الهدف الرابع للميرينجي في الدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول بتقدم ريال مدريد 4-2.

وفي الدقيقة 55 أعاد ويليام جالاس تقليص الفارق بهدف ثالث للبلوز، ولكن راؤول عاد وسجل الهدف الخامس في الدقيقة 60، وأخيراً أضاف فلوران مالودا في الدقيقة 70.

ونشر حساب تشيلسي الرسمي عبر تويتر نتيجة المباراة بتصميم قديم الطراز يرجع إلى بدايات ظهور الحواسب الآلية، احتفالاً بالمناسبة الكلاسيكية.