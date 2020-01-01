أزمة في الاتحاد بسبب توتر علاقة تين كات مع اللاعبين

المدرب الهولندي ليست على وفاق مع اللاعبين وهناك حالة عدم قبول لطريقة تعامل المدير الفني

أكدت العديد من التقارير الصحفية المُقربة من نادي اتحاد جدة السعودي وجود توتر في العلاقة بين المدير الفني العلاقة الهولندي تين كات مدرب الفريق وبعض اللاعبين.

التقرير المُقربة من العميد قالت أن المدرب الهولندي ليست على وفاق مع اللاعبين وهناك حالة عدم قبول لطريقة تعامل المدير الفني.

وكشفت التقارير أن اللاعبين نقلوا ذلك إلى رئيس النادي أنمار الحائلي، حيث عبروا عن تذمرهم من تعامله معهم واستبعاد بعضهم من المباريات بلا سبب.

وتعمل الإدارة الحالية على تلطيف الأجواء إلى حد ما بين اللاعبين والمدرب خاصة في ظل المواجهات الهامة المُقبل عليها الفريق خلال الفترة المُقبلة.

وبحسب التقارير فأن الإدارة رفضت ربط بقائه أو إلغاء عقده بنتيجة مواجهة النصر غدًا ضمن الجولة الـ14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان المدرب الهولندي قد وقع عقداً مع الاتحاد في منتصف شهر نوفمبر 2019، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، مع أفضلية تجديد العقد.

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يذكر أن الهولندي تين كات أشرف على الفريق الاتحادي في 7 مباريات حتى الآن، حقق 3 انتصارات و3 هزائم وتعادل في مباراة.