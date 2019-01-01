أزمة في آرسنال قبل نهائي اليوروباليج بسبب تأشيرة مخيتاريان

النزاع بين أرمينيا وأذربيجان يهدد مشاركة مخيتاريان مع آرسنال أمام تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

سيواجه نادي آرسنال مشكلة في استخراج التأشيرة الخاصة بلاعبه الدولي الأرميني هينريك مخيتاريان قبل خوض المباراة النهائية للدوري الأوروبي.

وكان آرسنال قد تأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي عقب فوزه على فالنسيا مساء أمس الخميس في مباراة الإياب بأربعة أهداف لهدفين.

وسجل بيير أوباميانج ثلاثة من أهداف آرسنال الأربعة، بينما تكفل أليكساندر لاكازيت بتوقيع الهدف الرابع بطريقة رائعة معتادة بالنسبة له.

وستلعب المباراة النهائية للدوري الأوروبي بين آرسنال وتشيلسي في أذربيجان، وهو ما تسبب في أزمة بالنسبة لآرسنال بسبب لاعبه الأرميني مخيتاريان.

وغاب مخيتاريان عن مباراتي آرسنال ودورتموند أمام فريقين من أذربيجان في السنوات الماضية بسبب الصراع بين البلدين وصعوبة استخراج تأشيرة للاعب أرميني في أذربيجان والعكس.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٠ مايو ٢٠١٩

وقد يتسبب هذا الصراع في غياب الجناح الأرميني عن آرسنال في أهم مبارياته في الموسم الحالي، نظرًا لأنها البطولة الوحيدة التي ينافس عليها خلال هذا الموسم.

وسيحاول آرسنال حل هذه المشكلة بالتراضي خلال الأيام المقبلة من أجل تفادي الحرمان من لاعبه الأرميني في المباراة النهائية.

وتعتبر هذه المباراة هي النهائي الأوروبي الأول لآرسنال منذ العام 2006 الذي شهد آخر نهائي أوروبي للفريق اللندني، وكان في دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة، وخسره حينها بهدفين مقابل هدف واحد.

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وسيواجه آرسنال مواطنه وابن مدينته تشيلسي في المباراة النهائية لليوروباليج، بعدما تجاوز البلوز أينتراخت فرانكفورت في نصف النهائي الآخر.