اللاعب زهق!

كشف الناقد المصري أحمد حسام ميدو، عن مشكلة تتعلق بالإيفواري فرانك كيسييه، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، واصفًا إياه بأنه "زهق"، ولم يعد راضيًا عن وضعه مع الراقي.

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وانتقل فرانك كيسييه (27 عامًا) إلى صفوف الأهلي، في صيف 2023، قادمًا من برشلونة الإسباني، مقابل 12.5 مليون يورو، فيما بات الإيفواري أحد الركائز الأساسية مع الراقي، منذ الموسم الماضي، حيث لعب 46 مباراة رسمية في كافة المسابقات، سجل خلالها 12 هدفًا وصنع 7 تمريرات حاسمة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال ميدو، عبر برنامج "دورينا غير"، إن كيسييه يبحث عن النجاح، ولهذا قدم من برشلونة، وهو لاعب مقاتل، ولكنه يلعب وحيدًا في وسط الملعب، مضيفًا "أحترم كيسييه لأنه غير راضٍ عن وضع الأهلي، وهو بحاجة لأدوات كي ينجح مع الفريق".

من جانبه، أشاد حسين عبد الغني، نجم الأهلي السابق، بوصف ميدو، حول فرانك كيسييه، قائلًا إن هذا الوصف "برّد قلوب الناس".

ولعب كيسييه في كافة مباريات الأهلي منذ انطلاق الموسم الجاري، فيما نجح في تسجيل هدفين خلال 13 مباراة، في شباك النصر بدوري روشن، وبرسبوليس الإيراني بدوري النخبة الآسيوية، فيما صنع 3 تمريرات حاسمة أمام العروبة والهلال والأخدود.

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ويحتل الأهلي المركز الثامن في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 11 نقطة من 8 مباريات، فيما حقق الراقي انطلاقة قوية مع المدرب الألماني ماتياس يايسله، في دوري أبطال آسيا للنخبة، بتحقيق العلامة الكاملة في أولى ثلاث جولات.