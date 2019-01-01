أزمة غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الدحيل في قطر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يستضيف ملعب عبد الله بن خليفة مساء غدٍ الخميس مباراة قمة الجولة الـ18 لدوري نجوم قطر حين يحل الأهلي ضيفًا على الدحيل.

وتمثل المباراة أهمية قصوى للفريقين، فالدحيل لا يرغب في فقدان نقاط أخرى في صراعه الشرس مع السد على صدارة البطولة، إذ كلفه التعادل السلبي أمام الغرافة في الجولة السابقة توسيع الفارق مع الزعيم السداوي إلى 4 نقاط.

فيما يُحاول الأهلي جاهدًا اقتناص المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال آسيا، وكان قد خسر في الجولة الماضية أمام السيلية منافسه المباشر بهدف دون رد.

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ويُعاني الفريق الضيف من أزمة غيابات عنيفة تُبعد عنه أبرز نجومه خلال المباراة المرتقبة، وأهم تلك الغيابات القائد نايجل دي يونج ولاعب الوسط الإيراني أوميد إبراهيمي للإصابة.

ويمتلك الدحيل 40 نقطة تضعه في المركز الثاني بعد السد صاحب الـ44 نقطة، فيما يتواجد الأهلي في المركز الخامس بنقاطه الـ29 وبفارق نقطتين فقط عن السيلية في المركز الثالث.