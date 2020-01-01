أزمة تضرب الاتحاد .. الفيفا يوافق على فسخ عقد رومارينيو

وجود أزمة حاليًا لنادي الاتحاد بسبب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بفسخ التعاقد

فجرت أحدى الصحف القطرية مفاجأة صادمة لإدارة نادي الاتحاد، وذلك بعدما أعلنت عن وجود أزمة تُهدد بقاء المحترف البرازيلي رومارينيو داخل جدران العميد.

صحيفة "الوطن" القطرية أكدت وجود أزمة حاليًا لنادي الاتحاد بسبب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بفسخ التعاقد.

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وقالت الصحيفة بحسب مصادرها أن الاتحاد الدولي لكرة القدم وافق على فسخ عقد النجم البرازيلي رومارينيو بسبب تأخر دفعه مستحقاته لمدة 3 أشهر كاملة.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب يفكر في العودة من جديد إلى دوري نجوم قطر خلال الموسم المقبل.

ويمتلك رومارينيو تجربة سابقة بالدوري القطري حيث لعب من قبل لنادي الجيش قبل دمجه مع لخويا تحت مسمى نادي الدحيل.

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وقد تُمثل هذه الأنباء صدمة كبير لإدارة الاتحاد في ظل القيمة الفنية التي يُقدمها اللاعب مع الفريق الاتحادي، حيث يُعد أبرز المحترفين.

يُذكر أن هذه الأنباء على الرغم من تجديد عقد البرازيلي رومارينيو، مهاجم وهداف الفريق عقده مع العميد لمدة موسمين مقبلين، ليستمر رفقة الفريق حتى عام 2022.