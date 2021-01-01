أزمات صلاح وكلوب تقرّب مبابي من ليفربول

رحيل صلاح قد يفتح الباب لانضمام مبابي إلى ليفربول

يبدو أن الأزمة بين ليفربول ومحمد صلاح ستفتح الباب أمام رحيل النجم المصري، وستفتحه أيضًا أمام انضمام المهاجم الفرنسي كيليان مبابي إلى الريدز الصيف المقبل.

ويظل مستقبل الفائز بكأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا من أهم الملفات المحيرة في كرة القدم خلال الفترة الحالية، بسبب الغموض حول مستقبله مع باريس سان جيرمان.

المهاجم الدولي الفرنسي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في يونيو 2022، وقرر المماطلة في التجديد، وسط مؤشرات قوية تؤكد رغبته في الرحيل عن النادي الفرنسي.

صحيفة آس الإسبانية، أكدت أن ريال مدريد يعتبر اللاعب من أهم العناصر في مشروعه المستقبلي بناء على رغبة فلورنتينو بيريز رئيس النادي.

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ومن المقرر أن يحاول ريال مدريد التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ولكن المهمة ليست بهذه السهولة بوجود منافسة قوية من كبار أوروبا.

ليفربول برز ضمن أهم الأندية الراغبة في ضم مبابي، وسط تأكيدات حول تجاوز النادي الإنجليزي لريال مدريد في سباق ضم اللاعب بسبب المستجدات الأخيرة.

في الأيام الأخيرة، ظهر عامل غير متوقع من الممكن أن يقرب مبابي أكثر من ليفربول، وهو الذي يتعلق بالمشاكل بين محمد صلاح ويورجن كلوب والتي يبدو أنها وصلت إلى حائط سد نتيجة للتطورات الأخيرة.

الأنظار تتجه حاليًا إلى محمد صلاح، وإمكانية انتقاله إلى ريال مدريد أو برشلونة، مما يسهل كثيرًا من فكرة انضمام مبابي إلى الريدز ليجاور ماني وفيرمينو، خاصة وأن كل المؤشرات تقول ذلك.

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ومن المقرر أن ترتبط محادثات باريس مع مبابي للتجديد، بمفاوضات ليفربول مع صلاح الذي ينتهي عقده في 2023، حيث قد يؤثر رحيل أي منهما على مستقبل الآخر.