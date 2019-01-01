أروابارينا يُحقق مع شباب الأهلي ما فشل به مع الوصل

واضح أن المدرب تعلم الدرس جيدًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نجح رودولفو أروابارينا المدير الفني لشباب الأهلي في تعويض إخفاقه الموسم الماضي مع الوصل بنجاح ملفت هذا الموسم.

وكان المدرب الأرجنتيني قد خسر الموسم الماضي مع الوصل بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي الإماراتي، إذ خسر البطولتين أمام العين والوحدة على الترتيب بنتيجة واحدة هي 2-1.

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وتعاقد أروابارينا بداية الموسم الجاري مع شباب الأهلي، ونجح في قيادته لنهائي البطولتين، وقد حالفه النجاح تلك المرة وفاز باللقبين.

إذ ثأر من الوحدة وهزمه 3-1 في نهائي كأس الخليج العربي، فيما تُوج مساء اليوم مع شباب الأهلي بكأس رئيس الدولة على حساب الظفرة بعدما هزمه بهدفين مقابل هدف واحد.

يُذكر أن انتصار شباب الأهلي اليوم وتتويجه باللقب جعله أكثر أندية الإمارات فوزًا بلقب كأس رئيس الدولة برصيد 9 مرات، يليه الشارقة بـ8 مرات.